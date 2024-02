Quédate con alguien que te mire como Ryan Gosling mira a Emma Stone al recibir el BAFTA a Mejor Actriz

Una vez más, Ryan Gosling ha demostrado ser un gran tipo. Ya hace unas semanas fue muy aplaudida su queja ante la Academia de los Oscar por el desaire a Greta Grewing y Emma Stone en las nominaciones a los Premios Oscar, donde él sí está nominado por su papel en Ken. "No hay Ken sin Barbie, y no hay Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos responsables de esta película que ha hecho historia y ha tenido éxito a nivel global", contó.

Lo ha vuelto a hacer. El actor se ha mostrado terriblemente orgulloso de su compañera Emma Stone, que este domingo se ha llevado el BAFTA como mejor actriz por su trabajo en Poor Things.

Cuando la norteamericana subió al escenario a recoger la estatuilla, la mirada y la sonrisa de Gosling lo decían todo. Se inclinó para verla desfilar, aplaudió y sonrió como solo un gran amigo lo hace. Las fotos del momento se han hecho virales en las redes sociales.

Una vez en el estrado, Stone tuvo unas emotivas palabras para su madre. "Quería agradecer este premio a mi madre, la mejor persona que conozco en todo el mundo y que siempre me inspira (...) Sin ella nada de esto ocurriría", dijo.

Una química y una gran amistad que se ha cultivado a lo largo de los años.

Emma Stone y Ryan Gosling han compartido papeles protagonistas tan icónicos como la pareja de Lalaland, Mia y Sebastian, que enamoró al público en 2016.

También han trabajado juntos en la comedia romántica Crazy, Stupid, Love (2011) y la cinta Gangster Squad (2013)

Una relación de amistad con una base de lo más sólida. Ambos tienen pareja, están casados y han formado familia. Emma Stone está casada con Dave McCary desde 2020, con quien tiene una hija, y Ryan Gosling se enamoró de Eva Mendes en el rodaje de The Place Beyond the Pines. Están juntos desde 2011 y tiene dos hijos, Esmeralda, de ocho años, y Amada Lee, de seis.