Quevedo revela qué le dijo Bizarrap una semana antes del lanzar la sesión 53 con Shakira

Te interesa La letra de la sesión 53 de Shakira y Bizarrap, llena de dardos a Piqué y su nueva pareja

Quevedo fue uno de los reyes del verano 2022 gracias a la Music Sessions #52 que lanzó de la mano del productor argentino Bizarrap.

La canción, conocida popularmente con el título de Quédate, no ha dejado de sumar reproducciones desde su lanzamiento —acumula más de 430 millones— y actualmente ocupa el puesto número 4 del Top de vídeos musicales.

El ranking lo lidera la Music Sessions #53, que acaban de lanzar el productor argentino y Shakira. 12 días después de su lanzamiento, la producción ya ha conseguido sumar 191 millones de visualizaciones.

Antes de su salida a plataformas, el miércoles 12 de enero, Quevedo recibió una llamada de Bizarrap. El cantante, que acaba de estrenar el disco Donde Quiero Estar, lo ha contado en su visita al programa de David Broncano y ha explicado qué le dijo en su llamada.

"Hablé con él fue la semana antes... Me dijo que sacaba sesión y que estuviera pendiente", le advirtió el argentino. No le dijo nada más.

Quevedo reconoció en la entrevista que su sesión con Bizarrap es hoy la más escuchada de las hechas por el argentino por una cuestión del tiempo. Si le gana a la de Shakira es "porque salió antes", reconoce.

En la entrevista, David Broncano le contó al canario que después de salir la sesión 52 tuvo una conversación con Bizarrap.

"Me dijo: 'Estoy un poco tenso porque después del temazo con Quevedo, que es el tema que más lo ha petado de todos los que he sacado, a ver qué saco después'. Me imagino que cuando lo llamó Shakira, dijo: 'Bueno, pues ya está hecho", resumió el presentador.