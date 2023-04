¿Quién es el ganador de la gala 2 de 'Tu cara me suena'?

Nuevo triunfo aplastante de un concursante de Tu cara me suena. La gala 2 del programa presentado por Manel Fuentes ha sido la gala de Jadel, que ha conseguido la máxima puntuación de público y jurado gracias a su imitación de Axl Rose de Guns N' Roses.

El cantante tinerfeño repitió la jugada de Andrea Guasch en la gala 1 y consiguió 12 puntos de cada miembro del jurado —Àngel Llàcer, Lolita, Chenoa y Carlos Latre— y 12 puntos también del público del programa.

Jadel, que fue Nathy Peluso en el primer programa, se enfundó en unos pantalones pitillo y se volvió a poner peluca para interpretar de manera magistral el tema Welcome to the Jungle de 1987. ¡Clavó los agudos del vocalista!

La clasificación de la gala 2 de 'Tu cara me suena'

El cantante se llevó 24 puntos gracias a su actuación situándose cinco puntos por delante de Miriam Rodríguez, que consiguió 22 puntos con su dúo con Nil Moliner en el reto Original y copia. Juntos cantaron la canción Libertad.

El tercer puesto de la noche fue para Merche que logró 20 puntos gracias a su imitación de Natti Natasha. Cantó Criminal con el actor Ricardo Knosi, que hizo de Ozuna en la gala.

¿Cómo está la clasificación general de 'Tu cara me suena'?

El triunfo de Jadel en la gala 2 ha dado un giro a la clasificación global de Tu cara me suena.

Jadel, que también salió victorioso con su imitación de la gala 1, le ha robado el liderazgo a Andrea Guasch, que baja posiciones el ranking.

Jadel - 46 puntos

Miriam Rodríguez - 41 puntos

41 puntos Andrea Guasch - 38 puntos

Merche - 38 puntos

Josie - 37 puntos

Alfred García - 34 puntos

Anne Igartiburu - 26 puntos

Susi Caramelo - 20 puntos

Agustín Jiménez - 18 puntos

La temporada no ha hecho nada más empezar y, viendo lo ajustada que está la clasificación, esto puede dar un giro en cualquier momento.