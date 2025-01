Quién es Pol López, actor de la serie 'Nos vemos en otra vida' sobre el 11M: edad, de dónde es y películas

Te interesa Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Feroz 2025

Pol López ha conseguido en los Premios Feroz 2025 la estatuilla en la categoría Mejor actor de reparto de una serie, la cual compartía con otros intérpretes como Miguel Bernardeau e Iván Pellicer por Querer, Javier Gutiérrez por El caso Asunta y Manolo Solo por Celeste.

Nos vemos en otra vidaes la obra por la que Pol López ha sido premiado, una miniserie creada por Jorge Sánchez-Cabezudo y Alberto Sánchez-Cabezudo que radiografía los acontecimientos reales del 11-M de 2004, cuando "varios puntos de la red de Cercanías madrileña fueron sacudidos por ataques terroristas, provocando la muerte de más de 190 personas", tal y como asegura la sinopsis.

La serie, que adapta el libro de Manuel Jabois Nos vemos en esta vida o en la otra, se centra en la figura de Gabriel Montoya Vidal (Baby), el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid. Sin embargo, Pol López interpreta un papel secundario, dando vida a Emilio Trashorras, un colaborador de los yihadistas que proporcionó la dinamita.

Así es Pol López

Pol López nació en Barcelona en 1984, por lo que tiene 41 años. Es actor de cine, televisión y teatro, y ha trabajado para películas como Suro (Mikel Gurrea, 2022), por la que obtuvo el premio Gaudí 2023 como Mejor actor protagonista. También destacan otras obras cinematográficas, como El sustituto (Óscar Aibar, 2021), Historias lamentables (Javier Fesser, 2020), El camino más largo para volver a casa (Sergi Pérez, 2014) o Los del túnel (Pepón Montero, 2017).

Aparte de Nos vemos en otra vida, Pol López también ha trabajado para series como Santo, Matar al padre, El día de mañana o Vergüenza. En cuanto al teatro, ha actuado en obras como Crim I Càstig (Pau Carrió) o Hamlet (Pau Carrió) en el Teatro Lliure, por la que recogió el premio Butaca 2016 a Mejor actor.

En sus inicios, estudió interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y en 2010 decidió fundar la compañía La Solitària con tres amigos: Aleix Aguilà, Julia Barceló y Pau Vinyals.

"Yo hice el 'casting' para otro personaje"

Pol López ha recibido numerosas críticas positivas por su papel en Nos vemos en otra vida, para el cual se preparó a base de documentación, sin necesidad de conocer personalmente a Emilio Trashorras. "He visto el juicio, he leído la novela y he recurrido a todo el material de archivo y fotográfico, que es bastante. Hay muchos escritos sobre el tema, y muchas cosas con las que trabajar, por lo que creo que era innecesario un encuentro, por decirlo de alguna manera...", explicó en su entrevista con Serielizados.

¿Y cómo consiguió el actor catalán el papel? Fácil: por casting. "Lo curioso es que yo hice el casting para otro personaje. El personaje que me hicieron interpretar en un principio era una mezcla del propio Trashorras y otro delincuente de la serie. [...] Pasé la primera fase, después la segunda y en la tercera ya me juntaron con Roberto Gutiérrez [actor protagonista], con quien hubo química y me acabaron cogiendo. Pero [...] yo seguía sin saber para qué personaje. Y claro, si todo fuera una ficción, no habría tenido ningún problema; pero estábamos hablando de una ficción basada en hechos reales...", relata.

Al final, Pol López dio vida al delincuente Emilio Trashorras, por lo que tuvo que practicar el acento asturiano. "Aprendí a base de escuchar a la gente y al equipo, que en gran parte era de allí, y siempre te acabas quedando con ciertas palabras y expresiones, que daban carácter e identidad al personaje", explica el catalán.