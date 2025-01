Así es Alauda Ruiz de Azúa: de debutar con 'Cinco lobitos' a triunfar con la serie 'Querer'

Te interesa Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Feroz 2025

Alauda Ruiz de Azúa es uno de los nombres más brillantes del audiovisual español de los últimos años. La vizcaína es directora y guionista para cine y televisión, y en 2022 inició la etapa más prolífera de su carrera al estrenar su primer largometraje Cinco lobitos, definido por Pedro Almodóvar como "el mejor debut en años en el cine español", dijo para Variety.

La película conquistó a la crítica y al público, recaudando 870.964 euros y situándose como la 23ª cinta española más taquillera del 2022. Gran parte de su éxito reside en la delicadeza y la sensibilidad plasmada en el desarrollo de la historia, que narra las dudas de una madre primeriza. Otra clave de su triunfo, sin duda, fueron las interpretaciones de sus protagonistas: Laia Costa y Susi Sánchez.

"Si lo que buscas es que los textos parezcan sencillos y naturales, es siempre mejor dejar que vuele la imaginación y darle a los actores la oportunidad de improvisar", contó Alauda Ruiz de Azúa en Cuerpos especiales. "Yo en mi cabeza la escribí con la intención de reflejar la vida real, tal y como es, tanto si ríes como si lloras. Tal vez esta sea una de las principales razones por las que el filme ha tenido tanto éxito", añadió.

Cinco lobitos se estrenó en el Festival de Málaga 2022, donde obtuvo la Biznaga de Oro a la Mejor película española, la Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina (ex aequo para las dos actrices) y la Biznaga de Plata al Mejor guion, entre otros reconocimientos. Después, durante la temporada de premios, Cinco lobitos se consolidó como una de las mejores películas españolas del 2022. Obtuvo siete nominaciones en los Premios Feroz 2023, de los cuales consiguió tres: Mejor guion, Mejor actriz protagonista y Mejor actriz de reparto. Por su parte, en los Premios Goya 2023 tuvo once nominaciones y otras tres estatuillas, entre ellas la de Mejor dirección novel.

Alauda Ruiz de Azúa, premiada a Mejor dirección novel en los Premios Goya 2023 por 'Cinco lobitos' | Europa Press

Ahora, tres años después y con un discreto segundo largometraje de por medio (Eres tú, 2023), Alauda Ruiz de Azúa vuelve a conquistar a los espectadores con la miniserie Querer, creada junto a Eduard Sola y Júlia de Paz. En ella, relata con sutileza cómo una mujer adulta decide denunciar a su marido por violencia sexual dentro del matrimonio. Una serie que se estrenó en el Festival de San Sebastián 2024 y que llega a los Premios Feroz 2025 como la gran favorita con siete nominaciones.

La trayectoria de Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa nació en Baracaldo (Vizcaya) el año 1978. A sus 47 años, ha consolidado su papel como la prometedora directora y guionista que parecía ser con Cinco lobitos. Pero sus inicios datan de mucho antes: del año 2005, cuando debutó en el cortometraje con Clases particulares. Más tarde llegarían otros cuatro cortos: Lo importante (2006), Dicen (2011), Nena (2014) y No me da la vida (Malamente) (2021).

La cineasta, que al principio combinó su faceta artística con la publicidad, está licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politècnica de València. Después, se graduó en Dirección de Cine en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

Tras toda esta trayectoria, Alauda Ruiz de Azúa sigue recogiendo premios por su último trabajo, Querer (2024). En los Premios Forqué 2024, la serie arrasó con tres galardones: Mejor serie de ficción, Mejor interpretación masculina en serie para Pedro Casablanc y Mejor interpretación femenina en serie para Nagore Aramburu.

Alauda Ruiz de Azúa en los Forqué 2025 al recoger el premio a Mejor serie de ficción por 'Querer' | A. Pérez Meca / Europa Press

Con Querer, Ruiz de Azúa consolida su estilo costumbrista y pausado retándose a sí misma. "Para mí había un reto que tenía que ver con la responsabilidad de abordar una historia así y no caer en el morbo ni en ideas muy facilonas ni en clichés. Buscar esos momentos y esos conflictos en torno al consentimiento sexual. Y creo que lo empezamos a notar cuando descubrimos el viaje de los hijos a raíz de la denuncia y vimos que el espectador se iba a colocar en ese sitio del ¿qué haría yo en una situación así?", contó en una entrevista para Discordia Magazine.

El futuro de Alauda Ruiz de Azúa

Ahora, la directora se encuentra inmersa en el rodaje de su tercer largometraje: Los domingos, que narra la historia de una joven idealista que tiene que enfrentarse a las presiones de su familia por matricularse una carrera universitaria. El reparto destaca por el descubrimiento de Blanca Soroa, la presencia de Patricia López Arnaiz y el regreso de Nagore Aramburu trabajando con Alauda Ruiz de Azúa.

"Estoy muy ilusionada con el rodaje de Los domingos. Siento que hay algo muy especial en este proyecto, en este momento... De alguna manera, Cinco lobitos y Querer son los ladrillos de la casa de Los domingos", cuenta la cineasta en declaraciones recogidas por Europa Press.