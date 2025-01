Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Feroz 2025: de Candela Peña a Miguel Bernardeau

Los Premios Feroz, a diferencia de los Premios Goya, los entregan los periodistas especializados. Desde 2013, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) organiza esta ceremonia donde se reconocen los mejores trabajos tanto en cine como en televisión.

Así, rostros conocidos y profesionales detrás de las cámaras se citan durante una gala precedida por la alfombra roja. Porque qué tipo de premios serían si no tuvieran su particular pasarela para que los espectadores disfruten no solo de los vestuarios de los invitados, sino también de sus declaraciones.

A continuación, presentamos algunos de los mejores looks que pasan por la alfombra roja entre las 18:30 y el inicio de la ceremonia a las 22:00, con La Dani como gran protagonista al ser el encargado de presentar una gala a la que acuden personalidades como Pedro Almodóvar, Candela Peña, Carmen Machi, Anna Castillo, Eduard Fernández o Patricia López Arnaiz.

La Dani

El intérprete y peluquero La Dani, que en los Premios Feroz 2024 obtuvo el reconocimiento a Mejor actor de reparto por su papel protagonista en la película Te estoy amando locamente, presenta este año la gala organizada por AICE. Y como uno de los protagonistas, llega de los primeros a la alfombra roja con unos claveles en honor a su propia peluquería que inaugurará bajo el nombre de El Clavel.

La Dani en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Valeria Castro

La cantante Valeria Castro, que este año ha conseguido su segunda nominación en los Premios Goya en la categoría Mejor canción original, pasa por la alfombra roja de los Feroz 2025 con un precioso vestido blanco de lentejuelas.

Valeria Castro en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Javier Giner

Javier Giner, creador de la serie Yo, adicto nominada en cinco categorías de los Premios Feroz 2025, sorprende en la alfombra roja con una falda. "Vale, me acabo de poner nerviosa. Voy con falda a los Feroz. RIP por mis piernas al aire en enero en Pontevedra", ha escrito Giner en sus redes sociales.

Javier Giner en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Omar Ayuso

Omar Ayuso luce en la alfombra roja un traje negro con toques blancos.

Omar Ayuso en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

María Castro

La actriz y presentadora María Castro luce espalda con su vestido negro.

María Castro en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Anna Castillo

También apuesta por el negro la actriz Anna Castillo con un vestido con la parte de abajo abierta.

Anna Castillo en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Carmen Machi

El negro es el gran color protagonista de la alfombra roja, y así lo demuestra también el conjunto de la prestigiosa actriz Carmen Machi.

Carmen Machi en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Candela Peña

Increíble el vestuario de la actriz Candela Peña; el más llamativo. Se trata de un vestido rojo con volumen que parece similar una flor. Además, la intérprete se atreve a pintarse pecas para seguir una de las mayores tendencias del año 2025.

Candela Peña en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Mina El Hammani

La actriz Mina El Hammani no sigue el rupturismo de Candela Peña y apuesta también por un bonito vestido negro.

Mina El Hammani en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Miguel Bernardeau

Miguel Bernardeau, nominado a Mejor actor de reparto de una serie por Querer, llega a la alfombra roja con un original traje... negro.

Miguel Bernardeau en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Macarena García

Macarena García llega a la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 como parte del reparto de Casa en flames y con otro vestido negro con la pierna derecha al aire.

Macarena García en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 | Eduardo Parra / Europa Press

Yolanda Ramos

Colorido es lo que trae la actriz Yolanda Ramos en la alfombra roja de los Feroz 2025.