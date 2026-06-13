El público de 'Tu cara me suena' abuchea al jurado por su nota a Martín Savi como Freddie Mercury

El público y el jurado de Tu cara me suena 13 suelen estar de acuerdo, pero a veces hay excepciones. En la novena gala, la nota discordante ha sido el argentino Martín Savi, que ha tenido que hacer de Freddie Mercury para recrear el mayor éxito de Queen: Bohemian Rhapsody.

El público ha caído rendido ante su actuación al otorgarle la segunda mejor nota, 11 puntos, solo por detrás del Elvis Presley de J Kbello. Sin embargo, los miembros del jurado no han sido tan benevolentes y le han situado quinto con 8 puntos de los 12 posibles.

Por separado, el argentino ha recibido el 8 de Florentino Fernández, el 9 de Lolita, el 8 de Chenoa y el 11 de Àngel Llàcer. Al ver estas notas, los espectadores en el plató han abucheado al jurado ante la risa del concursante. "El público parece que no está de acuerdo", ha comentado Manel Fuentes.

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena | José Irún

Sin embargo, el presidente del jurado ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Martín Savi: "Has hecho una cosa maravillosa. Está superbién lo que has hecho, me encanta, te he puesto un 11. Tenemos la mala suerte de que está ese chaval [J Kbello] que siempre lo hace todo bien. Ha sido un final de gala espectacular, has enseñado todo lo que tienes tú. Este programa lo empezaste un poco distante y poco a poco le estás cogiendo cariño. Yo creo que vas a estar arriba. Te podría haber puesto un 12 perfectamente".

Por su parte, el argentino ha comentado que le está entregando mucha dedicación a Tu cara me suena: "Para mí, es muy importante que me digas esto porque realmente yo me estoy entregando al programa, estoy dando lo mejor de mí y estoy disfrutando con estos compañeros".

Clasificación de la Gala 9

Esta gala ha estado muy reñida, y así lo demuestran las diferencias entre el voto del jurado y el del público. No solo ha habido discrepancias con Martín Savi, sino también con Sole Giménez, María Parrado o Cristina Castaño. Eso sí, todos se han puesto de acuerdo para entregarle la victoria a J Kbello.