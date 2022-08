Quién es Tatiana Maslany, protagonista de 'She Hulk': sus '11 clones' y su boda casi arruinada por culpa de su perro

El mundo de los superhéroes está de celebración con una de las series más esperadas del momento: She Hulk. Una historia que habla de Jennifer Walters, una introvertida y acomplejada abogada, aunque con muchísima inteligencia que le hace ganar casi todos sus casos.

Tras un terrible accidente, necesita una transfusión de sangre y la recibe de su primo Bruce Banner, más conocido como Hulk. Esto supone que ella adquiera sus poderes, aunque ella sí conserve su inteligencia. La actriz escogida para darle luz ha sido Tatiana Maslany, una estrella poco conocida a pesar de haber trabajado en incontables superproducciones.

Te contamos aquí algunas de las curiosidades más interesantes sobre ella.

Una actriz de ascendencia quíntuple

Tatiana Maslany es una actriz canadiense de 36 años que comenzó en el mundo de la interpretación con solo nueve años. Apareció en varias series y programas infantiles de la televisión canadiense, sin embargo, no fue hasta entrar en el instituto cuando llegó a tener papeles relevantes en producciones de este país como Heartland o Being Erica.

La actriz siempre ha confesado que viene de una familia humilde, ya que su padre era carpintero y su madre traductora. Sin embargo, tuvo muchas facilidades para estudiar porque tiene ascendencia polaca, rumana, alemana, austriaca y ucraniana. Fue capaz de aprender todos estos idiomas en mayor o menor medida, así como inglés y francés.

Desde muy pequeña, los críticos de cine se volvieron locos con ella. En 2009, ganó el premio a mejor interpretación en el festival de Sundance con su papel en el film Grown up movie star.

'Orphan Black', el reto de hacer de 11 personajes

Aunque si te suena de mucho su cara, seguro que es por el papel protagonista que consiguió en 2013 en Orphan Black. Interpretaba a una estafadora que se ve envuelta en una conspiración y termina descubriendo que tiene 10 clones. No dejaron de lloverle premios y el público flipara con que la actriz pudiera interpretar a 11 personajes a la vez.

Estuvo nominada en tres ocasiones a los premios Emmy y ganó uno de ellos en 2016. Además, fue nominada a los Globos de Oro en 2014.

Su noviazgo de ensueño con Tom Cullen

Tatiana ha sido bastante discreta en relación a su vida privada, e incluso tiene privada su cuenta de Instagram. Estuvo saliendo durante muchos años con el actor Tom Cullen, se conocieron en 2011 grabando la miniserie Un mundo sin fin y surgió el amor. En 2012, fue la primera vez que la pareja acudió juntos a un estreno y en 2013 ella confesó en Esquire que la mayoría de sus parejas eran "amigos suyos que terminaban enamorándose".

Tatiana Maslany y Tom Cullen // Getty Images

La pareja no llegó a comunicar oficialmente que estaban juntos, pero era evidente. Además, él siempre hablaba en las entrevistas sobre ella y se deshacía entre halagos al comentar su papel en Orphan Black: "Ella es la única actriz que conozco que puede hacer eso. Es como Meryl Streep. Ella es realmente mágica"

"Me gusta trabajar con ella porque es increíble, y me encanta trabajar con personas que me aterran, porque son muy buenos. Y es la actriz más aterradora con la que he trabajado, porque es la mejor actriz con la que he trabajado", el actor siempre la tuvo en un pedestal.

En su línea, tampoco dieron fecha oficial de la ruptura, pero fue alrededor de 2019, justo el momento en el que ambos se dejaron de seguir en Instagram. Después de ello, ella se mudó a una casa que habían comprado en Los Ángeles.

Su perro Earl casi arruina su boda

En 2020, comenzó una relación con el actor Brendan Hines y este 2022 se casaron. En una entrevista con The late show with Stephen Colbert, Tatiana confirmó que se había casado con él: "Hay ciertas cosas que quieres mantener en privado y sentimos que eras la persona adecuada para decírselo".

Tatiana Maslany y Brendan Hines // Getty Images

Dio algunos detalles muy graciosos sobre el enlace, como que el encargado de llevar los anillos fue su perro Earl, sin embargo, se casaron en el campo y la mascota terminó perdiendo los anillos, afortunadamente los pudieron encontrar: "Earl tenía la cajita de anillos atada a su cuello y Brendan y yo hicimos lo de 'vernos por primera vez con nuestros atuendos'. Earl corrió hacia mí y estábamos en este campo... Hay una gran foto donde se puede ver que Earl perdió los anillos".

Mascota de Tatiana Maslany // YouTube

La actriz enseñó en el programa la fotografía en la que se podía ver, ya que su cuenta de Instagram es privada y no permite que cualquier fan tenga acceso a ellas.