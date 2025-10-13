Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Javier Martín, Natalia Sánchez, Alex O'Dogherty y Alicia Borrachero

Pasapalabra renueva todas las semanas su panel de invitados. Una dinámica potencia el programa y lo hace aún más entretenido. ¿Quiénes se sentarán en el plató de Pasapalabra? Esta semana, Javier Martín, Natalia Sánchez, Alex O'Dogherty y Alicia Borrachero toman asiento para ponerse a prueba en el formato de Antena 3.

Javier Martín

Se trata de uno de los rostros más conocidos de la televisión. Javier Martín se dio a conocer en 1996, siendo conocido como el "chico de negro" en el mítico Caiga quien caiga. Continuando con su estela televisiva, le hemos podido ver en programas como Ésta es mi gente de Telemadrid o Apuesta en 20'' de La Sexta.

Natalia Sánchez

Tal vez a muchos os suene de la serie Los Serrano. Bajo el papel de Teté Capdevila, Natalia se ganó la simpatía de muchos espectadores. La carrera de la actriz madrileña se ha mantenido a todo gas con series como Amar en tiempos revueltos, Hospital Valle Norte, Regreso a Las Sabinas o Sueños de libertad.

Alex O'Dogherty

Se trata de uno de los monologuistas con más trayectoria en nuestro país. Álex O'Dogherty se trata de un actor y humorista de ascendencia irlandesa, ha pasado por formatos comoCamera Café, quien dio vida a Arturo Cañas o El Club de la Comedia.

En cine y series destacan sus apariciones en la película Felices 140, la serieEl Ministerio del Tiempo o el film Héroes de Barrio. Actualmente, sigue inmerso en su show Palabras mayores.

Alicia Borrachero

Naicida en Madrid en 1968, Alicia Borrachero es reconocida por su trayectoria en obras de teatro, series y película. A la actriz la hemos visto en títulos como Médico de familia, 7 vidas,Bajo sospecha, Tiempos de Guerra, El caso Asunta y La fabulosa historia de Diego Marín. Borrachero cuenta con una gran proyección internacional, habiendo estudiado Artes escénicas e interpretación en la Universidad de Narareth, en Nueva York.

En su trayectoria profesional también ha sorprendido pasando por formatos como Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspia o Camino a Belén.