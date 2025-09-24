Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Víctor Elías, Ana García Lozano, Lucía Jiménez y Hugo Welzel

Pasapalabra continúa dándolo todo esta temporada. Con la llegada del frío, el formato de Antena 3 se presenta como el formato perfecto para ver desde casa. Esta semana, el programa conducido por Roberto Leal trae a unos invitados de lujo de los que no nos cabe duda de que darán mucho juego: Víctor Elías, Ana García Lozano, Lucía Jiménez y Hugo Welzel.

Víctor Elías

Muchos le conoceréis por la serie Los Serrano, donde interpretó el papel de Guille, hijo de Antonio Resines. A lo largo de su trayectoria, delante de los focos, ha participado en películas como Isabel. La Reina y en series como Punta Escarlata o Aula de Castigo. Elías también es músico y director musical y ha trabajado con artistas como Angy, Taburete o Pablo López.

También es conocido por ser pareja de la cantante Ana Guerra, con quien dio el 'sí quiero' el pasado 31 de octubre de 2024.

Ana García Lozano

La periodista valenciana Ana García Lozano cuenta con una larga trayectoria. Nacida en 1963, la periodista se ha curtido desde los años 80 en radio y televisión y es considerada fundadora de los talk shows en España. Ha pasado por formatos como El programa de Ana en Telemadrid, o Esta es mi historia.

Además, es hija del guitarrista Baldomero García Escobar, y su tío fue nada más y nada menos que el mismísimo Manolo Escobar.

Lucía Jiménez

La actriz, nacida en Segovia en 1978, debutó en la película La buena vida en 1996. Su participación le consagró para su nominación a los Goya como mejor actriz revelación.

Entre los años 90 y los 2000, la pudimos ver a Lucía Jiménez en obras como Una pareja perfecta, Tinta roja, El arte de morir, Silencio roto, Ilegal, Mujeres infieles 3,Los Borgia, La caja Kovak, Los 2 lados de la cama entre otros títulos.

Hugo Welzel

Natural de Sevilla, Hugo Welzel comenzó su andadura como actor desde muy temprana edad, haciendo su debut con la serieLa Chica invisible.

A partir de aquí le han seguido títulos como El hijo zurdo, La chica de nieve,Enemigos y Mar Afuera.