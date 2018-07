El reencuentro de los actores de 'El Internado'

María Isabel, aquella niña que se hizo muy popular hace 14 años por temas como 'Antes Muerta Que Sencilla' o 'No Me Toques Las Palmas Que Me Conozco'; ha reaparecido en las redes sociales tras alejarse de los focos durante su adolescencia. La cantante tiene ahora 23 años y ha pasado a ser una atractiva joven que arrasa con sus provocativos posados en Instagram.