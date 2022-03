La reflexión de Antonio Resines tras estar a punto de morir cuatro veces

Antonio Resines continúa recuperándose de las secuelas que le han provocado haber estado 48 días ingresado en el hospital Gregorio Marañón a causa de una neumonía bilateral derivada del Covid.

El actor no ha perdido su sentido del humor, tal como ha demostrado en sus intervenciones en yu No te pierdas nada o El Hormiguero. Sin embargo esta experiencia, unida a otras cuatro en las que ha asegurado que estuvo a punto de morir, le han llevado a hacer una importante reflexión.

En su perfil de LinkedIn, Resines ha publicado una carta que ha empezado de una forma muy contundente: "Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron)".

De las cuatro, Antonio ha detallado una de ellas, un accidente de coche en Italia en el que, debido a las heridas, tuvieron que hacerle una transfusión de sangre que complicó todavía más las cosas: "Una transfusión de tres litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme".

"Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)", ha detallado, explicando que lo que vivió fue una experiencia cercana a la muerte: "No sé si alguna vez alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe".

El objetivo de explicar estas experiencias, es transmitir un mensaje de optimismo y de no preocuparnos más de la cuenta por cosas que no podemos controlar: "Cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar".

"Por eso el mensaje que te quiero mandar hoy es este: No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido", ha continuado, para terminar con un toque de humor: "Si te da miedo subir conmigo en un coche no me lo tomaré a mal".