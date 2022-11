Ricardo Gómez: sus relaciones conocidas y su trayectoria desde 'Cuéntame' hasta 'La Ruta'

Ricardo Gómez es uno de los actores más reconocidos y queridos del panorama nacional debido a su papel de Carlos Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó.

Desde sus inicios hasta la actualidad, actor ha cambiado mucho y ha crecido delante de las cámaras. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre el interprete.

Una carrera inspirada por su madre

Ricardo Gómez nació en Madrid el 25 de febrero de 1994 y desde muy pequeño supo que quería ser actor.

Su madre, la actriz y bailarina Ana Victoria Gómez Martín, fue su gran inspiración para intentar labrarse un futuro en el mundo de la interpretación.

El actor contó en AISGE: "De niño iba al teatro todos los días para ver a mi madre. A quienes se sentaban a mi lado siempre les decía: '¡Mirad, mirad, esa de ahí es mi madre!'. Con todo el orgullo".

Además, el interprete habló sobre el momento particular en el que decidió ser actor: "Tenía alrededor de cinco años y ya veía a mi madre en el teatro, donde estaba representando la obra Historia de un caballo con Carlos Hipólito y Paco Valladares. Un día pregunté si me dejaban subir al escenario y aceptaron. La sensación que me invadió justo antes de pisar las tablas es lo que me mantiene enamorado de este oficio".

El primer papel de Ricardo Gómez fue interpretar a Chip en el musical La bella y La bestia a los seis años aunque contó en ELLE que su madre no estaba de acuerdo: "Le di una murga a mi madre para que me presentase a un casting que me había enterado porque una compañera suya lo había dicho. Yo lo escuché y mi madre regañó a la compañera: 'mira, el niño ahora no se calla'. Me presentaron al final al casting del musical La Bella y la Bestia y me cogieron, y entonces ya a ver quién me aguantaba".

Tan solo un año después de este musical, Ricardo Gómez consiguió el papel que cambiaría su vida. Con siete años, el actor comenzó a interpretar a Carlos Alcántara en Cuéntame cómo Pasó, un papel que le acompañaría durante gran parte de su carrera.

Su salida de 'Cuéntame cómo pasó'

Ricardo Gómez pasó 17 años interpretando a Carlos Alcántara. Cuando se presentó la temporada 19 de la reconocida serie, el actor anunció que esa sería la última vez que se pondría en la piel de su entrañable personaje: "Cierro una etapa que abarca desde que tengo recuerdo".

El actor sintió que necesitaba abrirse a nuevos proyectos para no estancarse y por ello decidió dejar la serie. "Cuéntame ha sido un proyecto increíble en el que estoy desde los siete años. Ha sido una suerte porque no he hecho lo mismo en todo este tiempo: a los siete años no haces lo mismo que a los 15 o a los 20" , explicó en una entrevista para El País.

Pero en los últimos años sí he notado que he caído en cierta rutina, y aunque los guionistas me han tratado muy bien con tramas interesantes y con más peso en la historia, siento la necesidad de dedicarme a otras cosas. No creo que lo artístico y la comodidad estén ligados y sí había notado que había caído en cierta forma en una rutina artística", añadió.

A pesar de esta despedida, Fernando López Puig, director de Ficción y Cine de RTVE, aseguró que el actor sigue teniendo las puertas abiertas si decide regresar: "Ricardo Gómez es el protagonista de una parte muy importante de la ficción de RTVE, y esperamos que siga siéndolo en el futuro".

Con el final de Cuéntame cómo pasó a la vuelta de la esquina, El Español preguntó al actor si participaría en el cierre de la serie. Ricardo Gómez contó que aún no ha recibido ninguna propuesta de la productora pero "Siempre y cuando ellos quieran, yo estaría encantado de volver".

Los premios que se le resisten

La carrera de Ricardo Gómez ha estado muy unida a la televisión, aunque también ha actuado en destacadas películas para la gran pantalla.

La más reconocida es 1898: Los últimos de Filipinas. Con esta producción, Ricardo Gómez estuvo nominado a mejor actor revelación en los premios Goya del año 2017.

Este premio se le resistió al actor y acabó en manos de Carlos Santos por su interpretación en El hombre de las mil caras.

Su última nominación ha sido en los premios Feroz 2022 a mejor actor protagonista por la película El sustituto, sin embargo, tampoco pudo ganar este premio que acabó siendo para Javier Bardem por El buen Patrón.

Ricardo Gómez ha sido capaz de ganar un premio en el mundo de la actuación, pero, curiosamente, no ha sido por su trabajo en el cine ni en la televisión.

En 2019 fue el ganador del Fotograma de Plata a mejor actor de teatro por la obra Mammón.

Sus pinitos como director

Ricardo también se ha atrevido con la dirección. En concreto, en 2016 creó el corto Gracias por venir y en 2017 codirigió junto a Miki Esparbé el corto Cariño.

Aunque estos pinitos como director son una excepción en su carrera, el intérprete ha confesado en AISGE que puede que veamos más trabajos suyos detrás de cámara puesto que le gusta mucho escribir.

Celoso con su vida privada

Ricardo Gómez ha demostrado que no le gusta demasiado que toda su vida quede expuesta, por ello, es muy discreto con sus relaciones de pareja, por ello, tan solo se conocen dos de sus antiguas relaciones.

En 2015, estuvo unos meses saliendo con la actriz Ana Rujas, que se dio a conocer con la serie 60-90-60: Diario secreto de una adolescente donde interpretó a África.

La pareja de actores se conoció cuando ambos protagonizaron una campaña publicitaria, sin embargo su relación no duró mucho, debido a que Ricardo Gómez no se sentía cómodo con el interés mediático que estaba arrastrando su noviazgo.

A finales de 2017 comenzó una discreta relación con la actriz Bruna Cusí que duró tan solo un año.

En 2021 los actores se cruzaron por primera vez en la pantalla con la producción Mía y Moi, pero no parece que esta película les ayudara a retomar su relación.

Su próxima aparición en pantalla

Ricardo Gómez se está preparando para el estreno, el próximo domingo 13 de noviembre, de La Ruta, la nueva serie de Atresplayer premium donde interpretará a Sento.

La Ruta seguirá el viaje de un grupo de cinco amigos de Sueca, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como “la fiesta” aún conservaban su inocencia.