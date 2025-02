Aitana Sánchez-Gijón, de cerca: su pareja durante 22 años, sus dos hijos y su historia con Richard Gere

Aitana Sánchez-Gijón acude a la gala de los Premios Goya 2025 en calidad de galardonada. La actriz de 56 años recoge el Goya de Honor como reconocimiento a toda su carrera, que inició en televisión cuando tenía solo 16 años bajo las órdenes de Pedro Masó. La actriz debutó en la serie Segunda enseñanza y poco después grabó su primera película con José María Forqué.

Desde entonces ha trabajado con directores de la talla de Pilar Miró (El pájaro de la felicidad), Jaime Chávarri (Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando), Bigas Luna (La camarera del Titanic), Vicente Aranda (Celos), Bigas Luna (Volvérunt) o Pedro Almodóvar (Madres Paralelas). Y ha grabado con actores internacionales como Keanu Reeves (Un paseo por las nubes) o Christian Bale (El maquinista).

También estuvo a punto de trabajar con Richard Gere, que curiosamente recoge el Goya Internacional en esta edición de los premios de la Academia de Cine. Lo contó en Instagram cuando conoció la noticia.

"A los dieciséis años me enamoré perdidamente de Richard Gere. Tenía posters suyos en mi habitación y fotos en mi carpeta del instituto. Mi amiga Almudena me dijo el día que salimos de ver Oficial y caballero que sabía que algún día trabajaría con él porque como yo era actriz así ocurrirían las cosas. A mí me hizo mucha gracia su delirio y nos reímos juntas entre suspiro y suspiro de amor", contó la actriz, primera mujer en presidir la Academia de Cine (1999-2000).

"Cuatro años después mi agente me comunicó que Richard (perdonad la familiaridad) quería conocerme porque buscaban actriz para una peli que el protagonizaría. Con el corazón en la boca fui a verle y pasamos juntos más de una hora charlando en su hotel. Fue encantador. Y me regaló un kiwi", explicó la actriz, que desde entonces desayuna kiwis todas las mañanas. "La peli finalmente no se hizo pero ese rato con él no me lo quita nadie".

En 2007 coincidieron por segunda vez cuando Richard Gere recibió el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián y ella fue la encargada de entregárselo.

Guillermo Papin Lucadamo, un amor de 22 años

Richard Gere fue su amor platónico de juventud, pero su verdadero amor fue Guillermo Papin Lucadamo, el padre de sus dos hijos del que se separó en 2020 aunque no lo contó hasta 2023 en una entrevista en El País.

"Sigo dando golpecitos en el nido. Aún no he completado el duelo que supone una separación después de 22 años de relación, por muy de acuerdo que haya sido la ruptura. Pensaba que el duelo era más corto y más fácil", decía la intérprete, que se casó con el escultor y pintor argentino en 2002.

Fue una ceremonia civil en en la finca Rocamador, en Badajoz, a la que solo acudieron solo cincuenta invitados, entre los que estaban Emma Suárez e Imanol Arias. Cuando se dieron el 'sí, quiero' llevaban ya tres años de relación.

Sus hijos Teo y Bruna

Aitana y Guillermo tuvieron juntos dos hijos, Teo y Bruna, de 24 y 21 años.

Teo ha seguido los pasos artísticos de sus padres y ha inclinado su carrera hacia su gran pasión: la música.

Compositor y cantante de rap, comenzó a publicar sus temas en 2020 y en 2023 salió por primera vez de gira. Su último single, Llamadas, la lanzó el 31 de enero de 2025.

Bruna también ha mostrado su interés por la música, aunque su carrera no va tan rápida como la de su hermano. Su último trabajo conocido es la colaboración con Alba Reche en su single Todo lo que conozco, lanzado el 10 de enero.

También ha trabajado como actriz en la serie El corazón del imperio, donde también participó su hermano Teo y su madre. Salió en Vis a Vis y en los cortos Dime y El semblante.

La vocación temprana de Aitana Sánchez-Gijón

Los hijos de Aitana Sánchez-Gijón y Guillermo Papin Lucadamo han crecido inmersos en el mundo artístico, pero no fue el caso de la actriz que tuvo muy claro desde pequeña cuál era su vocación.

La intérprete, que nació en Roma y que se trasladó a Madrid cuando tenía un año, es hija del catedrático de Historia y traductor Ángel Sánchez-Gijón (hermano de la madre de Pablo Carbonell)y de una profesora italiana, Fiorella de Angelis.

Sus clases extraescolares eran de teatro y fueron su primera conexión con su verdadera pasión: la actuación. Desde su infancia, comenzó a intervenir en producciones de televisión, un trabajo que años más tarde compaginó con sus estudios de Filología Hispánica. A los 20 años abandonó la universidad para dedicarse a la interpretación en todas sus vertientes.

Una carrera con muchos 'sí' hasta que llegaron los 35 años

La carrera de Aitana Sánchez-Gijón estuvo en sus inicios plagada de proyectos, pero la actriz notó un cambio al cumplir los 35 años. En ese momento empezaron a dejar de contar con ella. "Afortunadamente en teatro hago todo lo que quiero, mi carrera teatral es un sueño, pero lo cierto es que en estos últimos 15 años he trabajado solo en 3 películas", contó en un encuentro en 2019 con la Unión de Actores.

Es la misma denuncia que hizo tiempo después en una entrevista con la revista Vanity Fair: "La barrera de los 35 en mi caso no pudo ser más elocuente: pasé de ser el objeto de deseo a la madre del objeto de deseo. Sin transición. Y el cine dejó de contar conmigo".

En este tiempo se ha volcado en la televisión y en el teatro, al que considera su medio natural. "Yo no he hecho personajes más ricos, más bestias, más profundos o más perturbadores como en el teatro. Es mi medio natural. Es mi lugar. Me encanta hacer cine, quiero volver a hacer cine y la película de Pedro es una vuelta por la puerta grande y un regalo. Pero mi amor es el teatro", aseguró en esa misma entrevista.

La salud mental, una cuenta pendiente

Igual que ha denunciado la falta de igualdad entre hombres y mujeres en el cine, Aitana Sánchez-Gijón también ha denunciado en varias ocasiones que la salud mental es una cuenta pendiente en la salud pública de este país.

“El cuidado psicológico es algo que uno siempre ha pagado de su bolsillo si se lo podía permitir porque la Sanidad pública no llega", contaba en una entrevista con Elle. "Por un lado, nuestro trabajo es un buen camino para sentirse emocionalmente conectado con la vida, con uno mismo y con los demás, pero los vaivenes que produce este trabajo, ese punto de exposición permanente, de ser juzgado, de tener que estar siempre demostrando… Eso produce mucha inestabilidad y hay que estar muy bien arraigado”.

El poema que le escribió Alberti

Los padres de Aitana Sánchez-Gijón tenían una estrecha relación con Rafael Alberti, quien también vivía en Roma exiliado.

El poeta se trasladó a la capital italiana en 1962 y siete años después, en 1969, le escribió un poema a la pequeña Aitana, que por aquel entonces tenía un año. Aitana, niña nueva se titula el texto que le dedicó el gaditano.

"Aitana, estrella naciente hispano-italiana,

Nuestro triste hoy, será tu luz mañana,

Aitana, duerme hoy, despierta mañana".

La relación de la familia de la actriz y el poeta era muy estrecha, sin embargo no es cierto que la hija de Alberti fuese la madrina de Aitana Sánchez-Gijón, como contó ella misma en una entrevista en El Comercio: “La hija de Alberti no fue madrina de bautizo, pues yo no estoy bautizada, mis padres no creían en esas cosas”.