Sandra Golpe relata cómo fue la agresión sexual que sufrió: "Me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió"

Durante su participación en el II Foro de las Mujeres Extraordinarias de Onda Cero, la periodista y presentadora Sandra Golpe, ha contado que fue víctima de una agresión sexual: "Me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente".

Ocurrió hace 20 años, cuando: "Hacía un turno de cierre en la televisión, con lo que llegaba a mi casa a la una y media de la mañana", comentaba la periodista. Una de esas noche, asegura, "me encontré con un hombre que había entrado al portal".

En un primer momento pensó que se trataba de un vecino: "Como trabajaba todo el día, no conocía a los vecinos". Pero una vez que entró en el portal, comenta Sandra Golpe que le saludó, pero el hombre no respondió. "Tuve una sensación rara", asegura.

El ataque se produjo al entrar en el ascensor: "Me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente".

play

La periodista confiesa que tuvo "suerte" porque el agresor escuchó un ruido y huyó asustado: "Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció".

Volvió al trabajo "con la denuncia bajo el brazo y el trauma"

.

La presentadora de Antena 3 y periodista, recuerda cómo sus compañeros de piso la llevaron a la policía para interponer la denuncia, y después al hospital. Pero Sandra Golpe sacó fuerzas de flaqueza para seguir con su vida al día siguiente: "Después de valorarlo mucho, fui a trabajar libremente. Pero me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma. Me pasé un año volviendo a casa en taxi".

"Mi jefa no le dio más importancia, y esto me pasó con una mujer", comenta Sandra Golpe, refiriéndose al momento en el que le pidió a su superior un cambio de turno por el miedo a que ocurriera algo similar. "Con el paso de los años he pensado que para llegar a ese puesto pudo tener que aparcar la sensibilidad".