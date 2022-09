De superhéroe a villano: Henry Cavill encarnará al Doctor Doom en Marvel

dc vs marvel

La exposición D23 acaba de anunciar en su panel anual una noticia que ha dejado locos no solo a sus fans, también a los de DC. Y es que Henry Cavill, conocido por interpretar a Superman, superhéroe de DC por excelencia, ha fichado por Marvel.

Los rumores sobre la posibilidad de incluir a Cavill en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) apuntaban a que el intérprete de Superman se metería en el pellejo de Hyperion para la segunda temporada de la serie Loki, pero al final se quedó en lo que era, un rumor.

Finalmente Kevin Feige ha confirmado en la D23 que el actor de The Witcher se unirá al UCM como el Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos.

Los fans no han dado crédito ante tal noticia y no han dudado en felicitar a Feige por el fichaje y flipar con la nueva incorporación a esta nueva fase, una grata sorpresa que parece que aportará in gran valor a la película.

No es de extrañar que Cavill haya saltado de DC a Marvel, pues son muchos los actores y actrices que quieren formar parte de este gran multiverso. ¿Qué papel le sentará mejor? ¿Héroe o villano?