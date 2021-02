The Last of Us: Elliot Page no será Ellie, pero entran en juego Pedro Pascal y Bella Ramsay para protagonizar la serie

¡Ya tenemos protagonistas! Pedro Pascal ( The Mandalorian ) y Bella Ramsay ( Juego de Tronos ) interpretarán a Joel y Ellie en la famosa y tan esperada adaptación del videojuego de The Last Of Us para HBO.

SERIE DE THE LAST OF US

The Last of US / Naughty Dog

¡Por fin tenemos noticias de The Last Of Us! La tan esperada serie basada en uno de los videojuegos más famosos de los últimos años ya tiene confirmación de los actores que interpretarán a sus personajes principales.Una noticia que ha sorprendido a los seguidores, que aún tenían esperanzas de que fuera Elliot Page quién encarnara el papel de Ellie por su parecido físico.

Finalmente será Pedro Pascal –que da vida a Mando en la serie de The Mandalorian– el que se meta en la piel de Joel; y Bella Ramsay –que interpretaba a la joven líder del clan de los Mormont en Juego de Tronos-, en el papel de Ellie.

Una noticia que ha sorprendido a los fans del aclamado videojuego por partes iguales. Primero, al no creer que el propio Pedro Pascal, uno de los actores más demandados por su papel en la serie basada en el universo de Star Wars, fuera el elegido para adaptar el personaje de Joel.

Y segundo, por la confirmación de Bella Ramsay en el papel de Ellie. Una noticia que no ha sido muy bien acogida por la comunidad de seguidores del juego de acción al llevar desde hace años pidiendo que quién interpretará el papel de Ellie fuera el actor Elliot Page por su parecido físico con la protagonista.

Sin embargo, los últimos acontecimientos que rodean a Page –que se declaró públicamente transexual, adoptando el nombre de Elliot – podrían haber desbaratado los planes de los seguidores del videojuego. Y muchos han expresado su decepción en las redes sociales.

¿QUÉ SABEMOS DE LA SERIE DE THE LAST OF US?

Por el momento, no mucho. Salvo que la serie estará producida por HBO Max y capitaneada por Craig Mazin (director de la tan aclamada Chernobyl), con el apoyo de Neil Druckmann para escribir y producir la adaptación del videojuego.

The Last Of Us narra la desgarradora historia de un mundo apocalíptico en el que la civilización moderna ha sido arrasada por un virus zombie. La mayoría de los seres humanos no contagiados viven en zonas de cuarentena. Es en una de estas zonas de los Estados Unidos donde Joel, un hombre huraño con un pasado oscuro, es contratado para trasladar a Ellie, una niña de 14 años, de una zona de seguridad a otra.

Sin embargo, durante el proceso se verán ambos envueltos en una aventura apasionante por todo el país en la que tendrán que sobrevivir y en donde surgirá entre ellos una relación paternofilial que unirá sus destinos para siempre.