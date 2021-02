Cortes con un cuchillo y persecución con un hacha: una actriz de Juego de Tronos acusa a Marilyn Manson de abusos y maltrato

La actriz de Juego de Tronos (Game of Thrones), Esmé Bianco, ha acusado a Marilyn Manson de hacerle cortes repetidamente con un cuchillo, perseguirla con un hacha y tratarla 'como a una prisionera' durante el tiempo que vivieron juntos en 2011.

Bianco, de 38 años, ha acusado al cantante de casi "destruirla" en una entrevista con The Cut.

Esmé Bianco se suma así a al menos otras 11 mujeres que han acusado de abusos sexuales y psicológicos al cantante Marilyn Manson, de 52 años.

La actriz británica es conocida por su papel en las primeras temporadas de Juego de Tronos, donde interpretaba a Ros, una meretriz. Su relación con Manson, comenzó hace cerca de 12 años, en 2009, cuando Esmé Bianco aún estaba casada con otro hombre.

Al parecer, mantuvieron un affair platónico a distancia durante dos años, hasta que él le pidió que se fuera a vivir a Los Ángeles, en marzo de 2011. Ella dejó su hasta entonces hogar y al que fuera su marido para mudarse al apartamento de Manson en West Hollywood.

Tras una breve 'luna de miel', según explica la actriz, Manson comenzó a controlar sus movimientos, e incluso le decía qué debía ponerse, adónde podía ir o cuándo podía dormir; algo que denunció también la actriz de 'Westworld', Evan Rachel Wood.

"Me sentía como una prisionera", asegura la actriz británica a The Cut. "Iba y venía a su antojo. Controlaba completamente con quién hablaba", añade.

Quieres fueron testigos de la relación entre Brian Warner (nombre real de Marilyn Manson) y Esmé Bianco, aseguraron a la citada revista que a menudo observaban marcas, moretones y cortes en la actriz.

HUMILLACIONES CON LAS ESCENAS SEXUALES DE JUEGO DE TRONOS

Entre las humillaciones que sufrió la actriz, relata que el cantante una vez reprodujo las escenas de sexo de Juego de Tronos en las que salía ella, delante de su equipo, diciendo cosas como "Esa es mi novia, es una zorra. Mira, tiene las tetas fuera", según afirmaba una fuente citada por el medio.

Bianco era una gran fan de Manson desde los 90, cuando escuchaba continuamente su música y pegaba posters del artistas en las paredes de su cuarto.

Esmé Bianco 'Juego de Tronos' / HBO

LA RELACIÓN TORMENTOSA ENTRE MARILYN MANSON Y ESMÉ BIANCO

La pareja se conoció a través de la entonces prometida de Manson, Dita Von Teese, en 2005, ya que ambas eran bailarinas de burlesque.

Al parecer, Bianco había estado varias veces en la casa de compartía la pareja en Los Ángeles antes de su divorcio en 2007, aunque el contacto entre Bianco y Manson no se interrumpió en ningún momento. La actriz se casó en 2008.

La relación entre ambos se mantuvo platónica hasta que en 2009 le pidió a la actriz que protagonizara el vídeo de su tema 'I Want to Kill You Like They Do In The Movies' ('Quiero matarte como lo hacen en las películas'), para el que luego se montó un clip especial para la serie 'Hannibal', basada en 'El Silencio de los Corderos'.

Al parecer, Manson le explicó a Bianco en qué consistiría la grabación: "Necesito tener una víctima / amante", decían los correos revisados por The Cut. "Vas a tener que fingir que te gusta que te maltrate. Lo siento."

La actriz, que entonces tenía 26 años, aceptó interpretar el papel y viajó a Los Ángeles, donde pasó tres días vestida solo con lencería y consumiendo "cocaína en lugar de comida".

Bianco comenta que Manson grabó el vídeo, pero que la percepción que tenía ella de la realidad estaba alterada, y no tenía claros los límites interpretativos de lo que estaba haciendo, hasta que, asegura, Manson perdió el control y se puso violento.

Asegura que la ató "con cables y la azotó con un látigo antes de presionar sus heridas con un vibrador". Añade que estaba aterrorizada, pero que trataba de justificar la situación diciéndose a sí misma: "Es solo Manson siendo teatral. Vamos a crear una gran obra de arte".

Manson nunca llegó a publicar el videoclip, y se negó a mostrarle las imágenes a la actriz.

Al parecer, la cosa quedó ahí y Bianco regresó a Londres con el que era entonces su marido, pero Manson empezó a enviarle mensajes y decirle que eran "almas gemelas".

Empezaron a verse de nuevo, pero esos encuentros a menudo acababan con ella cubierta de moratones, porque al parecer él la mordía sin consentimiento durante el sexo. En 2011, Manson le pidió que se mudara a Los Ángeles con él y le prometió ayuda para conseguir el visado estadounidense.

La actriz, que acababa de rodar la primera temporada de Juego de Tronos, aceptó, deseosa de allanarse el camino hacia Hollywood. Pero la situación pronto se volvió insostenible, con el cantante controlando cada aspecto de su vida.

La actriz asegura que bebió mucho durante los dos meses que vivió con Manson, y que el alcohol se convirtió en un mecanismo de supervivencia.

CORTES EN EL TORSO CON UN CUCHILLO Y PERSECUCIÓN CON UN HACHA

La actriz asegura que uno de sus recuerdos más perturbadores fue cuando Manson le cortó reiteradamente en el torso con un cuchillo.

"Solo recuerdo estar ahí tumbada y no luchar'', afirma. "Fue una especie de momento final en el que ya había perdido toda esperanza y seguridad".

Según The Cut, Manson habría enviado una foto de los cortes a un compañero de su banda y a su asistente personal, Ashley Walters, con el texto: "¿Ves lo que pasa?".

La actriz proporcionó a The Cut tanto correos electrónicos, como mensajes de texto y fotos que respaldarían estas afirmaciones.

En ellos, se recoge uno que le envió a Manson tras los cortes y magulladuras en el que le decía algo como: "Cada vez que me muevo me duelen, así que muy bien pensando en ti".

"Ahora, cuando pienso en eso, estoy tan avergonzada. Estaba tratando desesperadamente de complacerlo y evitar problemas", comenta Bianco mirando los mensajes en retrospectiva.

El punto de no retorno llegó en mayo de 2011, después de que Manson la persiguiera por el apartamento con un hacha. Walters, asistente personal de Manson en ese momento, le dijo a The Cut que fue testigo de ese incidente.

Bianco comenzó a buscar su propio apartamento en secreto y huyó de la casa de Manson mientras él dormía un día de junio.

Inicialmente pensó que se tomarían un descanso como pareja, pero un mes después rompió con el cantante por correo electrónico: "Me quedaba tan poca dignidad", dijo. "Creo que algo dentro de mí era como, 'ten algo de respeto por ti misma'".

BIANCO ASEGURÓ EN 2019 HABER SIDO VÍCTIMA DE ABUSOS

La actriz testificó ante la Asamblea de California sobre la reforma de las leyes de violencia doméstica , como también hiciera la actriz Evan Rachel Wood en 2018. Bianco se identificó públicamente como una sobreviviente de abusos, sin especificar tampoco en ese momento de parte de quién.

Bianco y Wood se unieron en su momento para defender la Ley Phoenix, que amplió el estatuto de limitaciones de California para denunciar delitos de violencia doméstica de tres a cinco años. Para ambas, su pesadilla tenía el mismo nombre, pero aún no lo sabían: Marilyn Manson.

Esta entrevista en The Cut constituye la primera vez en la que Bianco cita públicamente el nombre de su maltratador, y lo hace poco después de la que la actriz de 'Westworld' revelase al mundo los abusos a los que fue sometida por parte del cantante cuando ella tenía solo 19 años y él 38.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson / Gtres

En el tiempo que estuvieron juntos -hasta 2010-, Evan Rachel Wood afirmaba que fue "manipulada" por el cantante y sometida a "terribles" abusos "durante años". "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson", aseguraba la actriz.

Evan Rachel Wood en Westworld / HBO

"Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Se acabó tener miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las empresas que le han tolerado, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", afirmó en su declaración.

"MARILYN MANSON TENÍA UNA 'HABITACIÓN DE VIOLAR'"

La cantante de música indie Phoebe Bridgers, lanzaba también unas duras declaraciones a raíz de la denuncia de abusos sexuales de hasta once mujeres contra Manson. Bridgers asegura que estuvo en casa del artista gótico cuando "era adolescente", y que allí Manson le enseñó lo que calificó como 'the rape room' ('la habitación de violar').

Asegura que tras ese incidente con el cantante, "dejó de ser fan" de su música y del artista, y "respalda" a las mujeres que han denunciado a Manson por abusos sexuales, calificando además de "jodidamente patético" al entorno del artista -entre ellos su sello y su propia banda-, asegurando que "todos estaban al tanto" de este comportamiento.

"Fui a la casa de Marilyn Manson cuando era adolescente con unos amigos. Era una gran admiradora", podemos leer en el tuit de Bridgers. "Se refirió a una de las habitaciones de su casa como la 'habitación de violar'", asegura.

Además, añade que en ese momento pensó que se trataba de una broma de mal gusto: "Pensé que era solo su horrible sentido del humor", comenta, asegurando que "dejó de ser fan" del artista.

Bridgers aprovechó el tuit para mostrar su apoyo públicamente a las mujeres que han acusado a Manson de abusos.

Además de Wood, Bianco y Bridgers, otras mujeres han acusado a Manson de violación y abuso sexual y psicológico, así como de drogas, intimidación, violencia y amenazas de muerte.

LA POLICÍA ACUDE A CASA DE MANSON TRAS LAS ACUSACIONES DE ABUSOS SEXUALES

La Policía tuvo que personarse hasta en dos ocasiones en casa de Marilyn Manson en Hollywood Hills (Los Ángeles, EE UU) para llevar a cabo "controles de bienestar", después de que los servicios de emergencia recibieran la llamada de un amigo "preocupado” por el músico, de 52 años.

Estas visitas a la casa de Manson tuvieron lugar dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Evan Rachel Wood contra él, según recoge TMZ.

Al parecer, un amigo de Manson avisó a la Policía para que comprobara si estaba bien porque no respondía a sus llamadas. Pero Manson no quiso salir cuando llegaron los agentes por primera vez a las 6:00 horas, ni a las 8:00 horas, y tuvo que intervenir el agente del artista para confirmar que se encontraba perfectamente.

En el operativo policial, un helicóptero de la policía sobrevoló la casa para hacer un comprobación visual del domicilio, pero abandonaba el lugar poco después de la llamada del representante.

"MIS RELACIONES SIEMPRE HAN SIDO CONSENTIDAS": MANSON NIEGA LAS ACUSACIONES

En una entrevista el otoño pasado, Manson colgó el teléfono después de que le preguntaran por Wood. En aquel momento, su equipo de comunicación emitía un comunicado negando las declaraciones de la joven: "Manson nunca ha rehuido los comentarios públicos; igualmente, no tiene que hacer 'el mismo comentario dos veces'".

El fuego de la polémica volvió a avivase en 2009, cuando habló sobre el chantaje emocional al que sometía a su expareja: "Canté acerca de ella en Into the fire. Tuve una experiencia en donde estaba luchando contra estar solo, de sentirme abandonado, traicionado.

Marilyn Manson / Instagram

La llamé, cada vez que la llamaba ese día, alrededor de 158 veces, cogía un cuchillo de afeitar y me cortaba la cara o las manos", y añadía: "Quería mostrarle el dolor en el que me había metido, era como de -quiero que veas físicamente el dolor que me has hecho-. De eso trata la canción, todos los días tenía fantasías de aplastar su esqueleto con un martillo".

Ahora, tras conocer las acusaciones, ha publicado un breve comunicado en sus redes, afirmando que todas sus relaciones fueron "consentidas": "Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad", escribe Marilyn Manson.

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", concluye.

Compañías como la discográfica Loma Vista Recordings ya ha anunciado que no volverá a trabajar con él; además su papel será eliminado de la serie 'American Gods' en un capitulo que todavía no se había emitido.

DITA VON TEESE, EXMUJER DE MANSON, SALE EN SU DEFENSA

En un comunicado publicado en su Instagram, la bailarina reaccionaba a las acusaciones vertidas contra su exmarido tras "procesarlo". "A aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad", comenzaba escribiendo.

"Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja", comentaba. "Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas", asegura la artista.

"El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abuso a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente", concluía.