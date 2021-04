"Vais a flipar": Úrsula Corberó revoluciona a los seguidores de 'La Casa de Papel' con una explosiva foto

Úrsula Corberó, quien interpreta a la rebelde Tokyo en La Casa de Papel, ha publicado la primera imagen oficial de de su personaje en la esperada quinta temporada.

Con actitud desafiante, Tokyo posa alzando un arma tipo kalashnikov con un chaleco cargado de munición frente a una pared tiroteada.

"Madre mía es que vais a flipar con la quinta #LCDP5", ha escrito junto a la imagen confirmando que la serie y el gran atraco al Banco de España en Madrid acabarán por todo lo alto.

Recordemos que la última temporada – en la que los protagonistas asaltaron en Banco de España como forma de salvar a Río (Miguel Herrán) de su cautiverio – acabó con Lisboa (Itziar Ituño) entrando en el banco tras la fatídica muerte de Nairobi (Alba Flores).

Ahora, con esta nueva imagen, parece que volverán a prepararse para la guerra como única forma de salir con vida. Y lo harán como siempre, por la puerta grande.

¿Qué se sabe de la nueva temporada?

Por el momento se sabe muy poco de esta última entrega. Lo único que Netflix ha dado a conocer es que será estrenada este año 2021 en la plataforma y que contará con todos los protagonistas del reparto de la cuarta temporada.

También que Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado y José Manuel Seda se unirán al desenlace, aún sin saber qué papel desempeñará cada uno y en que lado del frente se posicionarán.

Su estreno estaba previsto en abril

La serie tenía previsto su estreno para abril del 2021. Sin embargo, la pandemia del coronavirus forzó a que las grabaciones de la serie se retrasarán varios meses, provocando que Netflix tuviera que retrasar también su estreno.

Se sabe que la serie ya se encuentra filmada. Los actores abandonaron hace tiempo el set de grabación y la serie se encuentra en la actualidad en producción por lo que quedará poco tiempo para que Netflix finalmente anuncie la tan esperada fecha de estreno.

¿Será la última temporada de La Casa de Papel?

Aunque todo parece indicar que la quinta temporada supondrá el final de la serie y tanto medios como fanáticos dan por supuesto que así será, el actor Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que no es algo que se haya hablado con los protagonistas.

"Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, 'el atraco llega a su fin', pero no sé si luego va a continuar la historia", escribía en un comentario en su perfil de Instagram.

Lo que sí que está claro es el episodio del Banco de España verá su final. Y tendremos que esperar a ver la quinta temporada para comprobar si ese fin vuelve a ser con una victoria por parte de los protagonistas llevándose el oro o con las fuerzas de seguridad de Alicia Sierra (Najwa Nimri) entrando a fogonazos por la puerta del edificio nacional.