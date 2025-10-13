Dua Lipa ya está preparando su próximo disco: "La música que estoy haciendo es muy divertida"

Dua Lipa durante su actuación en la final de Champions en 2018 | Getty Images

Dua Lipa continúa a lo grande con su gira mundial Radical Optimism, y en su parte del tour en Estados Unidos está sorprendiendo a sus fans con invitados de vértigo.

Y pese a la implicación de la diva del pop en sus directos, la británica también saca tiempo para componer el que parece que será su cuarto álbum de estudio. Así lo ha revelado en una entrevista en Rolling Stone.

La artista ha confesado cómo se siente a la hora de componer estando enamorada, pues se encuentra en un momento de lo más dulce comprometida con el actor Callum Turner, y asegura que "el amor influye en la música".

"La música que estoy haciendo es muy divertida. Todavía estoy descubriendo, pero nos lo estamos pasando genial", ha adelantado Dua Lipa.

Se une de nuevo a Mark Ronson

Aunque no ha dado muchos detalles del sonido o la esencia de su nueva música, la artista sí ha confirmado que ya está trabajando con Mark Ronson de cara a su cuarto álbum, productor tras su canción Electricity.