Dua Lipa ya está preparando su próximo disco: "La música que estoy haciendo es muy divertida"
Dua Lipa está en plena gira Radical Optimism World Tour, y también ha sacado hueco para componer nueva música, que se espera para un cuarto álbum.
Dua Lipa invita a Green Day a su concierto para cantar 'Wake Me Up When September Ends'
Dua Lipa reivindica el sexo seguro en un evento: "Hay mucho estigma en torno al VIH"
Dua Lipa continúa a lo grande con su gira mundial Radical Optimism, y en su parte del tour en Estados Unidos está sorprendiendo a sus fans con invitados de vértigo.
Y pese a la implicación de la diva del pop en sus directos, la británica también saca tiempo para componer el que parece que será su cuarto álbum de estudio. Así lo ha revelado en una entrevista en Rolling Stone.
La artista ha confesado cómo se siente a la hora de componer estando enamorada, pues se encuentra en un momento de lo más dulce comprometida con el actor Callum Turner, y asegura que "el amor influye en la música".
"La música que estoy haciendo es muy divertida. Todavía estoy descubriendo, pero nos lo estamos pasando genial", ha adelantado Dua Lipa.
Se une de nuevo a Mark Ronson
Aunque no ha dado muchos detalles del sonido o la esencia de su nueva música, la artista sí ha confirmado que ya está trabajando con Mark Ronson de cara a su cuarto álbum, productor tras su canción Electricity.