Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz desvelan que han pasado el coronavirus

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han sido los invitados del 'El Hormiguero', donde a través de una videollamada han explicado cómo han pasado el confinamiento y cómo ha sido la convivencia tras pasar tanto tiempo juntos. Sin embargo, lo más destacado ha sido que la pareja ha revelado que ambos han pasado el coronavirus, aunque de forma muy distinta.

El primero en infectarse fue el chef, que reapareció en redes con una nueva imagen tras 12 días enfermo, ha relatado que estuvo un mes sin olfato ni gusto, algo que le dificultaba cocinar, "lo hacía todo de oído" y le daba a probar sus platos a su mujer.

Por otra parte, Cristina Pedroche ha explicado que ella no se ha "enterado de nada", que ha sido asintomática y que se contagió después de su marido. "Yo no pensaba que lo tenía, pero viviendo con él era raro que no lo tuviese. Me hicieron las pruebas al volver a trabajar y vi que tenía anticuerpos".

La colaboradora de Zapeando, que anunció su regreso con una foto desnuda en la red, también ha lanzado un mensaje para concienciar de la desescalada: "Todos tenemos muchas ganas de volver a la nueva normalidad, pero no hay prisa".