La figura de cera de Rihanna es un completo desastre

La figura de cera de Rihanna no le hace justicia a la estrella de Barbados, bajo ningún concepto. Se mire por donde se mire, no hay por dónde entender lo que han hecho con esta representación de la estrella.

¡La figura de Rihanna es un completo desastre! El museo Madame Tussauds de Berlín ha querido celebrar la Navidad con sus famosas figuras, pero, una en concreto, se ha llevado toda la atención y no por algo bueno. ¡Y es que no se parece en nada a la cantante!

¿Qué estará pensando Rihanna? ¿Habrá visto el resultado? La polémica también ha venido por el traje con el que la han vestido, que no parece uno de Mamá Noel. Y, si hablamos de parecidos, ¿en serio alguien ve reflejada en esta figura a la diva de Barbados?

Lo cierto es que la figura de la cantante no es que sea nueva, precisamente, pero ha sido, en este momento, cuando se ha hecho tan viral. Ni el pelo, la nariz o la boca tienen algo que ver con Rihanna. Obvio que los fans de la artista no han tardado en criticar esta figura, que no hace le hace justicia.