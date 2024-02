La foto más divertida de la alfombra roja de los BAFTA la hizo JA Bayona

... Y el premio BAFTA 2024 a Mejor película de habla no inglesa es para... La zona de interés.

JA Bayona se quedó sin galardón en la ceremonia de entrega de los Premios de Cine de la Academia Británica pero se llevó el reconocimiento a la Foto Más Divertida de la noche.

El director de La sociedad de la nieve acudió a la cita junto a las productoras y el actor Enzo Vogrincic, con quienes posó en la alfombra roja antes de empezar a la ceremonia.

Fue precisamente en la alfombra roja donde pilló a los protagonistas de la película de animación Chicken Run: Amanecer de los Nuggets y los inmortalizó captando su desconcierto. Fue sin duda uno de los momentazos de la noche.

"He conocido a gente maravillosa en los BAFTA. Parecían un poco abrumados. Como yo…", apuntó el director al compartir la imagen en su perfil de X.

La película Chicken Run: Amanecer de los Nuggets no recibió el premio a Mejor película de animación. El galardón fue para The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki.