El genial tuit de una chica para demostrar que la víctima no tiene culpa del acoso sexual

Una chica de 17 años llamada Catrin Williams publicó una inocente imagen de unos auriculares nuevos que le habían regalado en Snapchat cuando un desconocido le dejó un comentario totalmente fuera de lugar . La joven no dudó en hacer una captura y publicarlo en Twitter con una frase que demuestra que el que es acosador, lo es vea lo que vea por parte de una chica.

El pasado 19 de agosto Cat compartía en su Snapchat una foto de los auriculares nuevos que le habían regalado junto a la frase "Nuevos auriculares". Algo tan simple como enseñar sus nuevos cascos avivó la mente calenturienta de uno de los usuarios que no dudó en escribirle: "Tú con los cascos puestos y nada más, eso si que sería la gloria".

La joven de 17 años se indignó tanto (y con razón) con este desconocido que no dudó en hacer una captura tanto de su publicación de Snaphat como del mensaje del individuo para publicarlas en Twitter con la irónica frase: "Los chicos no os enviarían mensajes raros si no pusierais fotos de guarrillas".

El tweet, criticando directamente a los comentarios que hacen algunas personas para justificar el acoso sexual, tiene ya más de 35.000 retweets y 62.000 likes.

Por su parte, Cat ha hecho unas declaraciones en BuzFeed explicando el motivo de su enfado: "Me enfada porque parece que si eres una chica joven no puedes publicar cosas en Internet sin evitar recibir mensajes inapropiados", y añade: "Me sorprende que una foto que yo veía como algo inocente sin ninguna connotación sexual haga que alguien se las apañe para igualmente hacer comentarios fuera de lugar".