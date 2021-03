Guía definitiva para convertirte en TikToker, por Pantomima Full

Ya hace tiempo que TikTok es la plataforma favorita de los más jóvenes, pero a partir del confinamiento de 2020 sus descargas subieron como la espuma y podemos encontrar usuarios de todas las edades.

Y es que el bucle infinito de vídeos que te lleva de un challenge a otro challenge, y de ahí a un baile, y de ahí a una receta de cocina, hace que nos pasemos horas enganchados a la pantalla.

¡Y si no que se le digan a Rober Bodegas, de Pantomima Full! Nuestro canallita está tan enganchado a TikTok que tiene las 6 claves definitivas para convertirte en un TikToker de éxito... ¡O no!

HAZ TODOS LOS CHALLENGES

Tienes que hacer todos los challenges, es lo que más mola de TikTok. Y no te preocupes por lo que pueda pensar los demás al verte, hazle caso a Rober: "Alguno me dice 'tío, bailas fatal'. Bueno, pues no me da vergüenza".

CAMBIA DE OUTFIT POR ARTE DE MAGIA

¿A quién no le gustaría estar en pijama y que con un chasquido de dedos estuvieras perfectamente arreglado para irte de boda? En TikTok todo es posible. Eso sí, no te pierdas el making of de Rober con el truco de esta fantasía.

SIEMPRE UTILIZA FILTROS

La realidad en TikTok no existe. Siempre tienes que utilizar un filtro. Da igual que te cambie el color de los ojos, el tamaño de los labios e incluso de repente tengas pecas o el bronceado más envidiable. Nadie lo va a notar: "Porque al final solo te perfila un poquito y te quita las ojeras, pero sales igual. Más guapo, pero igual".

SIGUE MUCHAS CUENTAS

"Sigo a las gemelas que bailan, un chavalito que canta increíble, la niña esta que hace doblajes...", explica Rober mostrándonos a los TikTokers más conocidos... Y más jóvenes. Pero no te preocupes por mirar a niños haciendo cosas, en TikTok todos tenemos el espíritu joven.

GRABA VÍDEOS EN PAREJA

No hay nada más cool en TikTok que los vídeos de parejas. ¿Qué a veces son bromas pesadas que pueden acercarte estrepitosamente a la ruptura? No importa. Es el precio que hay que pagar por un buen puñado de likes y algún que otro follower.

DOBLA TUS FRASES FAVORITAS

Recrea las escenas más míticas del cine y la televisión convirtiéndote en sus protagonistas. No ganarás ningún Goya, ni siquiera un premio como actor de doblaje, pero demostrarás tu capacidad para hacer un buen playback.

Y ahora que ya tienes todos estos tips, ¿a qué esperas para triunfar en TikTok?

SEGURO QUE TE INTERESA

— El truco de Tiktok para el iPhone que desvela que el logo de Apple es un botón

— Anabel Pantoja arrasa en Corea de Sur y en el mundo del K-Pop con sus coreografías en TikTok

— Irene Ramírez, tiktoker y periodista: "Si la rayada fuese un bar yo sería parroquiana"