Gonzo, Dani Mateo, RickyEdit, Pantomima Full y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (6/11/2020)

"Yo creo que volverán, ahí hay algo". Así de fuerte empieza Alberto Casado, que desea con todo su corazón que C Tangana y Rosalía volviesen a retomar su relación.

Esta semana 'yu, no te pierdas nada' cumple 8 años y queremos celebrarlo con nuestros yusers más incondicionales. ¡Soplamos las velas con Miguel, que también está de cumple, y sus amigos!

Parecía que Ventura iba a hacer su sección, pero Dani Mateo ha irrumpido en plató... ¡¡72 horas tarde!! Lo llamamos el martes para que soplase las velas con nosotros y nos hizo la 13/14, pero... ¡Mejor tarde que nunca!

"Cambio de sitio pero no cambio de estilo", nos cuenta sobre su nueva etapa en la televisión. "Al principio en Zapeando entré fatal, pensé que necesitaban mis ideas y empecé a improvisar, lo que hacía aquí, y al final les ha gustado", confiesa. ¡Ha llegado viento fresco a la sobremesa de laSexta!

¿Qué es lo que más echa de menos de presentar el yu?, ¿tiene nostalgia? "Ahora no tengo que venir al centro en coche y me pierdo la retención", dice con mucha pena... ¡Pero es una fachada! "Cuando echo de menos 'yu' voy al banco, miro la nómina y se me pasa", confiesa. ¡¡Sinceridad ante todo!

¿Tiene Dani algún consejo para los Pantomimas? "Lo estáis haciendo fenomenal", reconoce. "¿Pero lo escuchas?", pregunta Casado. "¡No!", dice contundente. Si es que... ¡No tienen remedio!

Lo cierto es que en Zapeando siempre ponen un vídeo de lo mejor de la semana en yu, pero... ¡¡Nunca salen los Pantomimas!! ¿¿En realidad son presentadores??

¡¡Alegría!! Antón Lofer ha hecho su tercer monólogo sobre el escenario y aunque las cositas están jodidas en el sector, no desiste en poner todo su empeño para hacer reír a la gente. El jovencito nos habla hoy de la "morning routine" de los influencers y nos cuenta cómo es la "morning routine" de su alter ego Eloy.

👉 Puedes ver a Antón Lofer en el minuto 34:

¡Gonzo! ¡El periodista que mejor cae de toda España! Kapunszinsky decía que "para ser buen periodista hay que ser buena persona" y Gonzo lo corrobora.

Se acabó ya la época de zascas en el micro de El Intermedio o Caiga Quien Caiga... ¡Es hora de hacer periodismo serio! "Aunque no me importa caer bien, porque un periodista necesita que confíen en él", asegura. "Me enseñaron que cayendo bien se consiguen más cosas que cayendo mal".

Este domingo Gonzo estrena en laSexta la nueva temporada de Salvados, donde tocarán el tema de la sanidad y la atención primaria durante la pandemia. "Intentamos hacer un dibujo de estos meses y porqué la Sanidad de Madrid no ha dado para atender a lo que se necesitaba", explica.

"El aplauso de las 8 nos sirvió más a nosotros que a los sanitarios, se acabó el heroísmo y ahora viene el mal rollismo, cuando pusimos un pie en la calle nos olvidamos de aplaudir", reconoce Gonzo.

"Y cuando no te cogen el teléfono no te preguntas porqué tienen solo dos líneas de teléfono en un centro que atiende a 29.000 personas, piensas 'tú eres un vago que no me quieres atender'", cuenta el periodista sobre los centros de atención primaria, donde incluso han hecho pintadas contra los médicos y sanitarios.

"Hemos llevado a la Ministra Yolanda Díaz a conocer historias de gente que se ha quedado sin trabajo por la pandemia", desvela Gonzo, algo que se ha visto muy contadas veces en televisión, por no decir nunca.

Para terminar la entrevista Sergio Bezos somete a Gonzo a un test muy muy particular... ¿Ozuna o Bin Laden?, ¿qué es lo primero que hace al despertarse? "Cagarme en la p*** porque no puedo dormir más".

¡Una persona que cuando descubrieron la tumba de Tutankamón estaba ahí con el micro de yu para entrevistar! Recibimos a Fox en yu, que regresa con su clásico concurso... ¡Por un Bizum! ¿Qué es mejor, una PCR o CR7?

Para terminar, sometemos a Antón Lofer y Fox a un duelo de jeroglíficos de emojis que en realidad son nombres de películas... ¿Quién acertará más?

👉 Puedes ver a Fox en el minuto 1:09

Recibimos al TikToker RickyEdit, que ya vino al yuGamers como gamer, y ahora lo peta en TikTok... ¡Se viene al yu básico! "Es facilísimo retener audiencia en TikTok aunque sean tonterías, a la gente le hace gracia la mierda que hago, es muy fácil pillar engagement", reconoce. Y eso que hace poco casi le tumban la cuenta por culpa de Borat y su tanta con forma de mascarilla... ¡Alucina!

👉 Puedes ver a RickyEdit en el minuto 1:21:

