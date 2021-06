El inspirador discurso viral de una joven contra la Ley del aborto

Te interesa El Gobierno reformará la Ley del Aborto y derogará la del PP de 2015

Ha sucedido en Estados Unidos. Una joven, Paxton Smith, decidió deshacerse del discurso de graduación previamente aprobado para protestar contra la nueva Ley del aborto de Texas que prohibe la interrupción del embarazo en cualquier supuesto.

Greg Abbott, gobernador de Texas, aprobó en mayo una ley que prohibe los abortos después de la sexta semana de gestación, incluso en los casos de violación o incesto. La polémica norma ha suscitado muchas controversias, motivo por el que el discurso de esta joven durante su graduación en defensa de los derechos de la mujer se ha vuelto viral.

"Hoy iba a subir aquí y hablar sobre televisión, medios y contenidos porque son cosas que son muy importantes para mí. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, me siento mal hablando de cualquier cosa que no sea lo que me está afectando a mí y a millones de otras mujeres en este estado", comenzó diciendo.

"Muchas mujeres no saben que están embarazadas a las seis semanas"

"Recientemente se aprobó una ley en Texas por la que se prohibirán, a partir de septiembre, los abortos después de las seis semanas de embarazo, independientemente de si la gestación fue el resultado de una violación o un incesto. Seis semanas. Eso es todo lo que consiguen las mujeres. La mayoría de las mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están embarazadas a las seis semanas".

"Antes de que tengan la oportunidad de decidir si son lo suficientemente estables emocional, física y financieramente como para llevar acabo un embarazo a término, antes de que tengan la oportunidad de decidir si pueden asumir la responsabilidad de traer a otro ser humano al mundo, esa decisión la ha tomado un extraño. Una decisión que afectará el resto de sus vidas la toma un extraño".

"Nos han quitado el control sobre nuestro futuro"

"Tengo sueños, esperanzas y ambiciones. Todas las chicas que se gradúan hoy lo hacen. Hemos pasado toda nuestra vida trabajando hacia nuestro futuro, y sin nuestro consentimiento o aportación, el control sobre nuestro futuro nos lo han quitado. Me aterroriza que si mis anticonceptivos fallan, que si me violan, mis esperanzas, esfuerzos y sueños para mi futuro ya no importarán".

"Espero que puedas sentir lo desgarrador que es, lo deshumanizador que es que te quiten la autonomía sobre tu propio cuerpo. Y estoy hablando de esto hoy, en un día tan importante como este, en un día en honor a los 12 años de trabajo académico, en un día en el que estamos todos reunidos, en un día en el que tendrás más predisposición para escuchar una voz como la mía, una voz de mujer, para decirte que esto es un problema".

Y finaliza: "Y es un problema que no puede esperar. No puedo renunciar a esta plataforma para promover la complacencia y la paz, cuando hay una guerra contra mi cuerpo y una guerra contra mis derechos. Una guerra contra los derechos de tus madres, una guerra contra los derechos de tus hermanas, una guerra contra los derechos de tus hijas".