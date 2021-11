Leticia Sabater se inspira demasiado en 'Pepas' de Farruko para su canción 'Mi vida es mía! (La Mari)'

¿Es Pepas de Farruko? ¡No! Es Mi vida es mía! (La Mari), la nueva canción de Leticia Sabater que recuerda mucho (demasiado) al himno del puertorriqueño. Escúchala y verás.

Leticia Sabater ha presentado la que quiere que sea su nueva canción de la Navidad y ha puesto toda la carne en el asador.

Para empezar, la artista de 55 años se ha desnudado para bailar en el videoclip con el cuerpo cubierto de pintura.

Leticia Sabater, en su videoclip de 'Mi vida es mía (LA MARI)' // YouTube

Para seguir, la música del estribillo y la propia letra de la canción recuerda al éxito de Farruko, tanto que algunos seguidores hablan de plagio.

Donde Farruko canta...

No me importa lo que de mí se diga

Vida usted su vida, que yo vivo la mía

Que solo es una, disfruta el momento

Que el tiempo se acaba y pa'trás no vira.

... Leticia Sabater dice...

Y no me importa,

no me interesa que digan que estoy mal de la cabeza.

No termina ahí la inspiración en Pepas, porque Leticia Sabater (como Farruko) también fuma huka. La diferencia es que el puertorriqueño lo escribe de otra manera (hookah) en la letra de Pepas.

Leticia Sabater fuma en huka // YouTube

El videoclip de Leticia Sabater bebe también de otros elementos protagonistas en Pepas: el fuego y los fuegos artificiales.

Los otros guiños del videoclip de Leticia Sabater

A esto hay que sumar los otros guiños que Leticia Sabater cuela en este vídeo.

La intérprete se ha sumado al carro del éxito de El juego del calamar y ha vestido sus bailarines como los guardas de la serie.

Los bailarines del videoclip de Leticia Sabater // YouTube

Además, ha hecho uso de otra conocida canción: el himno de The White Stripes y su "lo-lolo-lo-lolo-looo".

Si la canción no tiene éxito, no será porque no lo ha intentado...