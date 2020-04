Una madre encuentra a su hijo perreando con su novia en casa y su reacción triunfa en las redes

¡Deja la escoba y ponte a perrear! Así lo ha hecho esta madre que ha causado sensación en Internet con su buen humor a pesar de la cuarentena.

La mujer, que estaba haciendo las tareas del hogar, se topó con su hijo perreando con su novia al ritmo de 'Safaera', de Bad Bunny, y sin mediar palabra no dudó en unirse a la fiesta. Los jóvenes estaban grabando la escena con el móvil y la reacción de su madre los ha hecho virales en medio mundo. ¡Incluso se sube a la mesa a mover las caderas!

"Cuando tu mamá se roba el show". Con ese título compartió Ronald J. Mejía, el protagonista, el vídeo.

Este no es el único vídeo que corre como la pólvora por Internet... La canción Safaera, en la que Bad Bunny canta la "provocadora" frase 'si tu novio no te mama el culo... Pa' eso que no mame' se ha convertido en todo un fenómeno. Muchos jóvenes graban las caras de sorpresa de sus padres al escuchar la letra... ¡Y reírse con su reacción es inevitable! Además el filtro 'cabezón' hace que el desconcierto sea todavía más gracioso. ¡Perreo!