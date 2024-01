Nick Carter habla por primera vez sobre la muerte de su hermana, Bobbie Jean Carter, a los 41 años

Nick Carter ha decidido romper su silencio y ha hablado por primera vez sobre la muerte de su hermana. Bobbie Jean Carter, hermana pequeña del integrante de los Backstreet Boys, fue hallada sin vida en el baño de su casa el pasado 23 de diciembre, algo más de un año después de que la familia perdiese trágicamente a otro de sus miembros, el también cantante Aaron Carter.

El intérprete de Everybody ha tardado diez días en decidirse a hablar sobre el tema y lo ha hecho a través de Instagram, donde ha publicado un emotivo post sobre la triste pérdida de su hermana.

"Puede que lleve toda una vida procesar por completo las pérdidas que mi familia ha sufrido a lo largo de los años, más recientemente el repentino fallecimiento de nuestra hermana Bobbie Jean. Estoy completamente desconsolado", escribe el intérprete de 43 años, que acompaña la publicación de una imagen de infancia del álbum familiar.

El cantante añade en el mensaje unas palabras de agradecimiento para todos sus seguidores que le han mostrado su apoyo en estos días tan complicados.

"Gracias por todo su amor y amables palabras. Se nos recuerda nuevamente que la vida es preciosa, fugaz y que debemos valorar el tiempo que tenemos con quienes amamos. Sé que finalmente está en paz con Dios. Te amo BJ”, reflexiona sobre la trágica pérdida.

Qué se sabe de la muerte de Bobbie Jean Carter

Bobbie Jean Carter falleció el sábado 23 de diciembre en Tampa (Florida). Según informó la oficina del Sheriff de Hillsborough County a la web TMZ, la hermana del cantante fue hallada inconsciente en el baño de su casa y rápidamente fue trasladada al hospital más cercano, donde la declararon muerta, según

Los ayudantes del sheriff descubrieron que Bobbie Jean se encontraba en libertad condicional por posesión de drogas cuando murió, pero sus compañeros de piso le dijeron a la policía que no había tomado ningún narcótico desde su salida de prisión. Además, no encontraron ningún resto de drogas en su habitación ni tampoco en el baño, y no había signos de hechos delictivos.

Actualmente, la muerte de Jean Carter está bajo investigación, y la Oficina de Examinaciones Médicas están pendientes de los resultados toxicológicos para poder determinar la causa oficial de la muerte.

Habrá que esperar a los resultados definitivos para conocer los motivos de la muerte de Bobbie Jean.