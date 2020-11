Paca la Piraña recuerda uno de los grandes momentos de la Joy Eslava con Fran Rivera: “Tú le metiste el dedo en el ombligo a La Veneno”

Paca La piraña, a Fran Rivera: "Soñé que me llevabas a caballo" / Paca La piraña, a Fran Rivera: "Soñé que me llevabas a caballo"

Ayer el mundo de la cultura volvía a sufrir un revés al viralizarse la noticia de que la sala Joy Eslava, una de las más míticas del centro de Madrid, cerraba para siempre.

Ante este revuelo, la propia sala publicó un comunicado en el que aclaraba que este cierre no es permanente: "En relación a la información aparecida en los medios de comunicación sobre el cierre de la sala JOY ESLAVA, queremos aclarar la información aparecida, confirmando el mantenimiento de la oferta de ocio de calidad que lleva prestando en la ciudad de Madrid desde el año 1981. En relación con lo anterior JOY ESLAVA desea anunciar que, en estos momentos, aborda un ambicioso plan de modernización de sus instalaciones con el objetivo de retomar su actividad cuando las condiciones sanitarias lo permitan"

Aún así, las redes sociales se llenaron de mensajes relacionados con la sala madrileña, muchos de ellos compartiendo recuerdos vividos allí mismo. Pero sin duda uno de los más divertidos ha sido el momentazo de Paca la Piraña recordándole a Fran Rivera una anécdota con La Veneno en el programa Espejo Público.

"Te voy a hacer una pregunta, porque yo siempre tuve dudas. ¿Tú estuviste en la discoteca Joy Eslava y estaba La Veneno bailando y tú le metías el dedo en el ombligo? Y le decías 'qué guapa eres, no se qué no se cuantos...'?"

En ese momento la cara del torero es todo un poema y empieza a explicar su versión de la historia: "Yo frecuentaba la Joy Eslava, que es verdad que me encanta, y allí conocí a La Veneno. Pero yo no le metía el dedo en ningún lado", termina riendo.

"¿No le tocaste el ombligo?", le insiste Paca. "Yo no lo recuerdo... No lo voy a negar, pero no lo recuerdo", le responde Fran.