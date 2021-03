Quién es Paca La Piraña: guía rápida para que la ministra Calviño se ponga al día

Paca La Piraña se ha convertido en tendencia en Twitter después de que Pablo Iglesias la haya mencionado durante la sesión de control de la mañana del miércoles.

Concretamente, el vicepresidente del Gobierno se dirigía a Iván Espinosa de los Monteros (Vox): "Ya que el diputado Espinosa de los Monteros se refería a mí hablando de la Ley Trans, le voy a decir una cosa para que lo entienda usted. ¿Sabe la diferencia entre Paca la Piraña y el señor Abascal? Que Paca la Piraña hizo la mili, señoría".

En ese momento, la ministra Nadia Calviño se acerca a Iglesias y se le puede oír preguntarle "¿Paca, qué?". Así que para todas aquellas personas que, como Calviño no saben quién es Paca La Piraña, vamos a explicar en cuatro puntos quién es una de las mujeres transexuales más icónicas en la historia trans en España.

Su amistad con La Veneno

Francisca Aracil Cáceres, más conocida como Paca La Piraña, es una mujer transexual que nació en Cáceres hace 58 años. Saltó a la fama por su amistad con La Veneno, y en 2020 se volvió a convertir en un personaje mediático tras interpretarse a sí misma en la serie Veneno, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

En la miniserie se recrea con mucha fidelidad la amistad que unía a las dos mujeres, donde Paca siempre cuidaba de Cristina y le ayudaba a mantener los pies en el suelo y no perder la cabeza. También hacen referencia al punto en el que ambas rompen su amistad, cuando Cristina le propuso hacer un montaje en televisión fingiendo que Paca le había robado su dinero.

Paca se niega a participar en ese montaje y Cristina la critica en diferentes platós de televisión, además de pedirle a Valeria Vegas, autora de la biografía de La Veneno, que la saque del libro. Sin embargo, el testimonio de la escritora hizo que los Javis decidieran que Paca debía estar en la serie basada en las memorias de Cristina Ortiz.

Una dura vida de prostitución y penurias

Si hay algo que ha puesto de manifiesto la magnífica serie Veneno, es la invisibilidad de las personas transexuales hasta el momento. Cristina Ortiz, Paca la Piraña y todas las mujeres transexuales de su época fueron repudiadas por la sociedad negándoles trabajos y tuvieron que vivir auténticas penurias.

Paca no tiene ningún problema en reconocer su pasado como prostituta, ya que era la única salida que tenían para sobrevivir en un sistema que las ninguneaba como mujeres.

Deslenguada y con sentido del humor

Si hay algo que caracteriza a Paca La Piraña es su particular forma de hablar. Sin pelos en la lengua, Paca recurre al lenguaje soez como seña de identidad, con rápidas expresiones y salidas de tono con mucho sentido del humor.

Uno de los últimos momentazos televisivos fue en Espejo Público, cuando con motivo del cierre de la mítica sala Joy Eslava la exvedette quiso recordarle a Fran Rivera una curiosa anécdota con La Veneno.

"Te voy a hacer una pregunta, porque yo siempre tuve dudas. ¿Tú estuviste en la discoteca Joy Eslava y estaba La Veneno bailando y tú le metías el dedo en el ombligo? Y le decías 'qué guapa eres, no se qué no se cuantos...'?"

En ese momento la cara del torero era todo un poema y tuvo que explicar su versión de la historia. "Yo frecuentaba la Joy Eslava, que es verdad que me encanta, y allí conocí a La Veneno. Pero yo no le metía el dedo en ningún lado", terminaba riendo. "¿No le tocaste el ombligo?", le insistía Paca. "Yo no lo recuerdo... No lo voy a negar, pero no lo recuerdo", le respondía Fran.

'Paca La Piraña, ¿dígame?', su consultorio en Atresplayer

Debido al carisma de Paca, Atresplayer ha continuado apostando por ella con un espacio dedicado a su vida llamado Paca La Piraña, ¿dígame?. Se tratan de pequeñas piezas donde la extremeña da consejos de amor con su característico desparpajo.