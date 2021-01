Javier Calvo desvela la petición que realizó para permanecer en la última temporada de 'Física o Química'

La ironía de Javier Calvo: “No me perdía el reencuentro, ni muerto” / ATRESplayer PREMIUM

Javier Calvo ha sido uno de los protagonistas indispensables de Física o Química: El Reencuentro. Tras más de diez años sin actuar, el artista se ha vuelto a meter en la piel de Fer y, además, ahora es un consagrado director y productor, ha desvelado la petición que hizo al equipo para que su personaje no se marchara de las últimas temporadas de la serie. El actor pidió, nada más y nada menos, ¡que le dejaran dirigir una escena!

Aunque admite que le dijeron que no, dada su edad y falta de experiencia, Javier Calvo ha explicado que eso fue el inicio de todo y que, con Física o Química comenzó su interés por la dirección. El actor expresa que le ayudó a descubrirse como persona y gracias a ello decidió consagrar su vida al entretenimiento, llevándole al éxito que está disfrutando en estos momentos con sus últimos proyectos como 'La Llamada' o la serie para Atresplayer de 'Veneno'.

"Cuando entré en la serie tenía 16 años. Nos hicimos mayores debajo de focos, en salas de maquillaje, aprendiendo guiones […] Con Física o Química aprendí que me encantaba escribir, que me encantaba dirigir, que me interesaba cómo se cogía una cámara, cómo se ponía un foco" explicaba en una entrevista para Atresmedia con motivo de Física o Química: El Reencuentro.

"Cuando me di cuenta de que mi personaje no podía repetirse más y además seguía en el instituto porque quería sacar nota para selectividad, les dije a la productora que me quería ir" explicaba. Algo que sorprendió al equipo de la serie que le animó a permanecer debido a que el final se encontraba ya muy cerca.

Fue en ese momento cuando un Javier Calvo de 20 años pidió a la productora del equipo participar en la dirección de la serie como requisito para permanecer con ellos. "Les dije, yo no me voy si me dejáis dirigir una escena. Recordé el otro día que ya le dije eso a los productores ejecutivos, es que ya quería dirigir, tenía ideas de como hacer una escena, allí empezó todo" admitía.

Diez años después, junto con su marido Javier Ambrossi, Javier Calvo lo ha conseguido: ha logrado dedicarse a su pasión descubierta en la serie, coronándose como uno de los directores y productores más prometedores del panorama español con muchos éxitos en su corta pero experimentada carrera.