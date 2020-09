Revilla se enfada con Pablo Motos por lo que le hizo en su última visita a El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla , presidente de Cantabria, ha sido el último invitado de El Hormiguero , donde ha hablado de muchos temas de actualidad. Pero como no tiene pelos en la lengua, no ha olvidado un detalle que no le gustó de Pablo Motos en su última visita al programa: "Me has hecho una faena", empieza para explicarle lo que le sentó mal.

"Me hiciste una faenuca. Porque yo no te suelo decir lo que me tienes que preguntar, pero yo quería promocionar Cantabria, tenía ese interés porque quería salvar el verano", le dice Revilla a Pablo Motos justo al sentarse en la mesa de El Hormiguero, mientras el presentador no entiende muy bien por dónde va el enfado.

"Cantabria la hemos tenido llena de gente", continúa, "Y yo te dije arriba '¿Pablo me puedes hacer una pregunta?' pero para que no lo dijeras aquí, para que yo soltase el rollo".

"Hombre, y yo te dije 'arriba me has dicho que te haga una pregunta" pero porque no soy un muñeco", se defiende Pablo explicando por qué dijo en directo que ya era una pregunta que habían hablado previamente, que es lo que no le gustó a Revilla.

"Tú tenías que decirme algo así como 'Mira, yo quiero irme este verano a algún sitio pero no se dónde, ¿qué me recomiendas?'", le insiste Revilla diciéndole que eso era lo que habían acordado, no que dijese que él le había pedido que le hiciese esa pregunta, "Y me dijiste 'Bueno, ahora toca hacerte la pregunta que me has obligado a que te haga".

"Pues no haberme dicho que te haga, es que no entiendo esta discusión", concluye Pablo Motos. A lo que Revilla responde que de todas formas le salió bien la jugada porque Cantabria se ha llenado de gente este verano.