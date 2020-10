Spiriman explica que cuando le diagnosticaron el cáncer de pulmón le "dieron 3 meses de vida"

Tras sus polémicas declaraciones sobre cómo afrontar el cáncer, Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha publicado un vídeo en el que ha justificado que el cáncer se cura por la actitud del paciente.

Además, el doctor, que se hizo conocido durante el confinamiento por sus vídeos explicando cómo estaba viviendo los momentos más críticos de contagios en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, ha relatado cómo le diagnosticaron el cáncer de pulmón.

"El día 4 de agosto me diagnosticaron de un cáncer de pulmón en el lado izquierdo porque tenía un dolor en el costado", empieza diciendo en el vídeo publicado en Facebook, donde dice que además del tumor, también "tenía metástasis en el otro pulmón, en el hígado, en los riñones y en los huesos" y que, cuando le dijeron eso se le cayó el mundo encima.

Por otro lado, también explica que le dieron "tres meses de vida", pero asegura que se encuentra "mejor que nunca", que "el tumor se ha reducido un 33% y las metástasis incluso han desaparecido". Asimismo, el doctor expresa que todo ha mejorado gracias a su actitud y ha hecho caso a la frase "el que se quiere curar de cáncer, se cura, y el que no se quiere curar, no se cura", que se la "dijeron varios pacientes oncológicos y que me animó mucho y que me tomé muy en serio".

Este mismo mensaje motivador es el que no gustó a la red y Spiriman explica que su frase fue manipulada y "sacada de contexto". Además, expresa que tras sus declaraciones ha recibido insultos y amenazas, pero sigue defendiendo que "la lucha contra el cáncer es actitud y suerte" y que por esta razón "hay mucha gente que decide morirse porque son incapaces de luchar contra esto".

Además, en este vídeo de 12 minutos, el médico expresa que "buscar la suerte es otro factor fundamental" para superar el cáncer, ya que "tu cabeza tiene que ser fuerte, porque tu actitud potenciará los efectos de la inmunoterapia, de la quimioterapia, de la cirugía de las terapias combinadas". Y que él ve "el cáncer como una cosa más", como luchar "contra un resfriado", y asegura que lo vencerá y que no morirá de esta enfermedad gracias a "la actitud y al ejercicio físico".

Por último, expresa que está cansado de dedicar tanto tiempo a luchar por los demás, a explicar y hacer entender el sistema sanitario en España, y quiere centrarse "a los míos y a mi Fundación" y "disfrutar de la vida" y por esta razón, se despide de las redes sociales.