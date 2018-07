WhatsApp te explica cómo borrar los mensajes enviados

WhatsApp ha publicado un tutorial sobre cómo funcionará la nueva opción que permitirá borrar mensajes enviados . La compañía explica que en los 5 minutos siguientes de haber enviado un mensaje, podremos eliminarlo para evitar que nuestro destinatario lo lea (en el caso de que no lo haya hecho durante ese periodo)

Hace semanas que sabíamos que WhatsApp estaba trabajando en una nueva opción en su aplicación que permite eliminar mensajes erróneos o de los que nos hayamos arrepentido antes de que los lea nuestro destinatario. Ahora la compañía ha publicado un tutorial en su blog que explica cómo funcionará esta nueva funcionalidad:

1. Cuando envíes un mensaje que quieras anular, mantenlo pulsado unos instantes, tanto si tienes Android como si eres usuario de iPhone.

2. En Android deberás tocar después el botón de menú de la parte superior de la pantalla y clicar en “anular”. Si tienes iPhone o Windows Phone, directamente te saldrá la opción de “anular” al poco de mantener pulsado el mensaje.

Eso sí, el tiempo para hacerlo es limitado, concretamente 5 minutos. Un tiempo más que razonable para percatarnos de nuestro error y poder deshacerlo... Aunque también es tiempo suficiente para que nuestro destinatario haya podido leerlo.

Además, el rastro no se elimina por completo, ya que a las otras personas de la conversación les aparecerá un mensaje indicando que hay un mensaje eliminado, por lo que siempre nos pueden pedir explicaciones. Y aún hay más, WhatsApp advierte de que no se enviará ninguna notificación para avisar que el mensaje se ha borrado correctamente. Por lo que si hay algún fallo en el proceso nunca sabremos si realmente se ha eliminado o no.

Por otro lado, también aclara que solo funcionará entre teléfonos que tengan actualizada la versión que permite esta opción. De esta manera en una conversación entre usuarios que tengan versiones distintas de la aplicación puede que no funcione correctamente.

Esta nueva función ha creado bastante polémica ya que también facilita "las amenazas efímeras" de acosadores y maltratadores. Ya que pueden eliminar los mensajes, vídeos o fotos a sus víctimas y eliminarlas después, incluso si éstas las han visto.