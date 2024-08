Las canciones que más están sonado este verano con Xavi Alfaro: Karol G, Emilia, Tini y mucho más

El verano llega a su ecuador y son muchas las personas que todavía no han podido comenzar sus vacaciones. Hayas podido o no ir a la playa o coger un avión, hay un planazo del que todos podemos disfrutar: la mejor música.

El calor ha venido acompañado de grandes éxitos musicales de la mano de artistas internacionales y las altas temperaturas se llevan mejor si las acompañamos de temazos. 2024 ha sido un año realmente bueno gracias a todos los cantantes que han arrasado con algunos de sus lanzamientos.

De Karol G a Artemas, Xavi Alfaro hace un repaso en Europa FM de los singles que más han sonado durante este verano (y posiblemente seguirán sonando durante mucho tiempo).

'Contigo' - Karol G y Tiesto

Karol G ha sido la artista más cotizada del verano sin ninguna duda. La colombiana ha viajado por todo el mundo durante los últimos meses con su gira Mañana será bonito, terminándola con cuatro conciertos en el Santiago Bernabéu. En uno de ellos, llevó al DJ neerlandés Tiësto e interpretaron Contigo, su segunda colaboración tras Don't be shy (2015).

Inspirada en la conocida Bleeding Love de Leona Lewis, es todo un icono para el colectivo LGTB porque está protagonizada por la cantante y la artista Young Miko. Las dos viven una preciosa historia de amor que funciona como una bonita reivindicación de derechos.

'I like the way you kiss me' - Artemas

El cantautor anglochipriota Artemas dio la sorpresa en marzo con el lanzamiento de I like the way you kiss me, un single que no tardó en viralizarse en redes sociales, especialmente en TikTok. Con un estilo que combina el darkwave y pop alternativo, tiene un estribillo tan pegadizo y una melodía tan divertida que te traslada a una pista de baile.

La canción ha brillado por todo el mundo, consiguiendo estar varias semanas como el tema más escuchado en todo el mundo a pesar de su corta carrera musical.

'Beautiful things' - Benson Boone

Benson Boone canta a todas esas cosas bonitas que tiene en su vida en Beautiful things, uno de sus singles más conocidos.

Un tema que comienza como una balada tranquila y emotiva, pero que va evolucionando hasta auténtico rock electrónico. La felicidad puede ser muy volátil, así que hay que aprovecharla mientras la tenemos.

'La original' - Emilia y Tini

El premio a mejor colaboración latina se lo llevan evidentemente Emilia y Tini, que nos han hecho vibrar con La original, un tema pop inspirado en los 2000 y un puntito del estilo vogue de Madonna. Las artistas argentinas se enfrentan a las críticas y sacan su 'verdadero yo' le pese a quien le pese.

Un himno empoderante para las mujeres que cuenta con un videoclip muy cañero y divertido donde, básicamente, cantan, bailan y hacen lo que les da la gana sin importar lo que digan los haters.

'Stumblin' in' - Cyril

No podía faltar en esta lista la canción de la que todo el mundo está hablando, Stumblin' in del DJ australiano Cyril. El tema es una reinterpretación del clásico de 1978 de Chris Norman y Suzi Quatro que el pinchadiscos ha sabido editar para mantener su lado romántico, pero dándole un puntito bailable y discotequero.