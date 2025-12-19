Contágiate del espíritu navideño con las canciones de Edurne, Kylie Minogue, Meghan Trainor, Rosana y Olivia Dean

Santa Claus llegó a... Europa FM. Con la cuenta atrás ya en marcha, nosotros ya estamos más que listos para celebrar las fiestas.

Marta Nogales nos trae cinco villancicos estrenados este 2025 para teñir de rojo nuestra playlist y levantar el ánimo lo que queda de año. Desde Edurne hasta Olivia Dean y Rosana, nuestra banda sonora para Navidad llega con temas modernos y versiones de clásicos de hoy y de siempre.

'Hot in December' - Kylie Minogue

¿Quién dijo que en Navidad hace frío? Porque Kylie Minogue lo tiene muy claro: "Haces que haga calor en diciembre". Ya por 2005 la cantante nos sorprendió en esta época de fiestas con un tema que habla sobre recibir ese calor que tanto vamos buscando en estas épocas frías de la persona que nos atraen. Con esta mezcla de espíritu navideño y tensión sexual, la cantante australiana nos trae de vuelta su mítico tema que ha reversionado para su nuevo disco navideño Kylie Christmas (Fully Wrapped).

'Santa Claus Llegó a la Ciudad' - Edurne

Ya sea en inglés o en español, Edurne ha llegado este año con el espíritu navideño por las nubes en su nuevo disco Navidad junto a ti. En esta ocasión recordamos esta versión del villancico Santa Claus llegó a la ciudad, compuesto en 1932 y que han versionado artistas como Frank Sinatra, Dolly Parton, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Laura Pausini o Mariah Carey, entre otros. Pero si alguien faltaba por cantarlo era una de las voces más potentes que tiene la música en España.

'Gifts for Me' - Meghan Trainor

No es de extrañar que Meghan Trainor lance éxitos navideños, como ya hizo con el álbum de 2020 A Very Trainor Christmas. Este nuevo tema lo creó junto a sus hijas Emily y Nicole y con él busca compartir la "alegría" y el "brillo" de estas fiestas y "celebrar a las personas que amamos". Además, la artista también nos recuerda que las Navidades son un buen momento para darnos un capricho, así que hazle caso y escucha su tema Gifts for Me.

'En Navidad 2025… Navidad en Blanco' - Rosana

El clásico navideño de Rosana En Navidad vuelve a brillar con más fuerza que nunca con esta versión. La esencia que lo hizo inolvidable sigue presente, pero esta vez con un tono más fresco, uniendo pasado y presente para hacernos cantar, compartir y sentir la magia de la Navidad como la primera vez. Un coro de niños, una guitarra eléctrica y una banda son lo único necesario para que Rosana nos vuelva a hacer cantar de nuevo este éxito navideño.

'The Christmas Song' - Olivia Dean

La estrella del pop y el R&B, Olivia Dean, ha querido sorprendernos estas fiestas con una versión del clásico navideño The Christmas Song, de Nat King Cole. La artista ya había lanzado además otra versión de este mismo tema en 2021, pero ha querido regalarnos una más con motivo de estas fechas. Además, el lanzamiento coincide con su actuación de esta misma canción en el programa Royal Carols: Together At Christmas en la Abadía de Westminster, presentado por la Princesa de Gales, Kate Middleton.

Y con esta selección de villancicos... ¡Os deseamos a todos los oyentes de Europa FM una feliz Navidad!