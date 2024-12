Especial Navidad con Roger Freedom: David Bisbal, Ed Sheeran, María Becerra y más

Navidad, Navidad, dulce Navidad... En Europa FM lo sentimos por el Grinch porque estas fiestas se apoderan de nuestra radio.

Roger Freedom trae cinco villancicos estrenados durante el último año para teñir de rojo las Novedades musicales. Desde David Bisbal hasta Bobby Helms y María Becerra, nuestra banda sonora para Navidad llega con temas modernos y versiones de clásicos de hoy y de siempre.

'Todo es posible en Navidad' - David Bisbal

Todo es posible en Navidad es la canción principal del disco homónimo que ha estrenado David Bisbal este año como regalo de Navidad para sus fans. ¿Quién no ha escuchado ya su mítica interpretación de El burrito sabanero?

Este sencillo es un tema inédito con el que el cantante demuestra que la ilusión durante su niñez permanece intacta. "Mira como se enciende la ciudad / No me digas que no es algo especial / Siento que cada sueño, hoy puede hacerse realidad", canta Bisbal al inicio del tema.

'Under the Tree' - Ed Sheeran

Con Under the Tree, Ed Sheeran se pone sentimental y melancólico para poner música a la película de animación Aquella Navidad (Simon Otto, 2024).

"No hay nada bajo el árbol / Que yo haya deseado / Quiero que vuelvas a mí / Y seas como antes", canta el británico en el estribillo con gran nostalgia, pidiendo como deseo de Navidad que regrese a su vida una persona especial.

'Noche de paz' - Mikel Erentxun y Dakota Erentxun

Mikel Erentxun y su hija Dakota Erentxun se juntan para poner banda sonora a la etapa más familiar del año con su particular versión del clásico Noche de paz.

El bonito contraste entre sus voces transmite la unión entre padre e hija mientras cantan... "Brilla la estrella de paz / Suenan cánticos llenos de amor / Dulces cánticos alrededor".

'Christmas (Baby Please Come Home)' - Meghan Trainor

La icónica intérprete de All About That Bass lo apostó todo a la Navidad en 2021 con su álbum A Very Trainor Christmas (Deluxe), al que pertenece este villancico pop originalmente estrenado con Darlene Love en 1963.

Así, Meghan Trainor ofrece su propia versión de Christmas (Baby Please Come Home) también en clave nostálgica: "Pero no se siente como Navidad en absoluto / Porque recuerdo cuando estabas aquí / Y toda la diversión que tuvimos el año pasado", canta.

'Jingle Bell Rock' - Bobby Helms y María Becerra

La joven argentina María Becerra también ha querido unirse al espíritu navideño este año con su reinterpretación de uno de los mayores villancicos: Jingle Bell Rock, lanzado en 1957 por Bobby Helms. Aquí no hay nostalgia: aquí hay campanas, felicidad y fiesta.

Y con esta selección de villancicos, os deseamos a todos los oyentes de Europa FM una ¡feliz Navidad!