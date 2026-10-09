Las novedades musicales más destacadas: Dani Martín, Judeline, Vetusta Morla y más

Con esta bajada de temperaturas hay que calentar el cuerpo y... ¡Nada mejor que las novedades musicales de Europa FM!

El icono del pop Dani Martín canta una versión muy personal de Puta Vida, la canción de Supersubmarina que inaugura el proyecto colaborativo de los Baeza y, por su parte, Vetusta Morla recuerda el compromiso con la música que adquirieron durante su presencia en el festival Anti-Crise de Beirut en 2004 con su Bailar en Beirut.

Además, la joven Judeline sigue corroborando que 2026 es su año de consagración con La Falda, su nuevo single a ritmo de reguetón.

¡No te pierdas nada!

'Puta Vida' - Dani Martín

El madrileño Dani Martín se sumerge en el legado de Supersubmarina para deleitar a sus fans y los de la banda con esta nueva versión de Puta Vida, que vio a luz en el año 2011 en su EP Realimentación.

'Bailar en Beirut' - Vetusta Morla

Vetusta Morla rinde homenaje sonoro a su paso por el festival Anti-Crise de Beirut en 2004, donde sellaron "el juramento de hacer siempre todo lo que estuviera en nuestra mano por continuar esta aventura fabulosa".

'Apostarlo Todo' - Ruslana

La joven Ruslana sigue demostrando que no hay registro que se le resista y en Apostarlo Todo se envuelve en una atmósfera íntima que contrasta a la perfección con la puesta en escena de su videoclip.

'Ya no me acuerdo de ti' - Antoñito Molina

En Cádiz también saben hacer buen pop como demuestra Antoñito Molina en esta Ya no me acuerdo de ti, la canción en la que da rienda suelta a su vitalidad.

'La Falda' - Judeline

La joven gaditana se sumerge en un ritmo de reguetón añejo para cantar una letra llena de sensualidad en la que añade toques flamencos a través de palmas, su propio estilo vocal y el acompañamiento a los coros y jaleos.