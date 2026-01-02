Lo más radiado de 2025 de Europa FM (Vol.2): Aitana, Leire Martínez, Estopa y muchos más

Como suele decirse... Año nuevo, vida nueva... Aunque no podemos despedirnos de 2025 sin revisar la música que nos ha acompañado y emocionado en los últimos 12 meses. La semana pasada recopilábamos algunos de los artistas del panorama internacional que más hemos escuchado en Europa FM y esta toca mirar al terreno nacional.

Sin lugar a dudas este ha sido el año de Aitana y 6 DE FEBRERO. También ha sido el año del inicio de la carrera en solitario de Leire Martínez con Mi Nombre y el momento de Estopa con la balada Mañana clara.

Además Depol ha derrochado buen rollo y nostalgia con Te confieso y La La Love You y Álvaro de Luna se han unido en una colaboración magistral en El hombre del tiempo.

'6 de febrero' – Aitana

2025 ha sido un año de éxitos para Aitana con su nuevo disco Cuarto Azul y su minigira de estadios Metamorfosis Tour, que cerró anunciando que en 2026 nos espera Cuarto Azul World Tour.

De entre todos sus éxitos, 6 DE FEBRERO ha sido uno de los más aclamados por los fans la catalana, quizás porque habla de una relación sentimental fallida bajo un ritmo de pop suave que rompe con más energía en el estribillo.

El videoclip lo grabó además junto a sus dos mejores amigas mientras disfrutaba de sus vacaciones en República Dominicana, un lugar paradisíaco que choca con ese invierno que se menciona en la canción, pero que implica la evolución y salida de esa relación que ya ha acabado.

'Mi nombre' – Leire Martínez

Después de 17 años como vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez decidió tomar las riendas de su carrera musical y lanzó Mi Nombre, una canción con claras referencias al grupo y sus experiencias en él. Evidentemente, para ello hizo uso del doble sentido: a priori, una canción de desamor, pero cada línea parece un mensaje hacia sus excompañeros, con quienes hoy en día no tiene relación y que gestionaron su marcha de una forma que ella no aprobó.

Entre las referencias, podemos encontrar frases como "Rompiste todo cuando casi estaba perfecto" o "Nunca fui tuya | Búscate a alguien que me sustituya | Ya lo hiciste una vez | pero tú ya no podrás esconder más | dos caras y un nombre".

'El hombre del tiempo' – La La Love You & Álvaro de Luna

A pesar de que sea un tema estrenado en 2024, El hombre del tiempo logró colarse con el frío de principios de año en nuestra radio y situarse entre las más sonadas de 2025. De la mano de La La Love You y Álvaro de Luna, surgió esta canción que habla de ese amor que se enfría y termina hecho pedazos por el suelo.

En el videoclip, la banda madrileña y el cantante sevillano se convierten en hombres del tiempo y reporteros para dar el parte tiempo-amoroso, que ahora pinta borrascoso pero esperan que vuelva a salir el sol.

"Se me ha debido colar la lluvia en el corazón | Y aunque me intento abrigar | No puedo entrar en calor | Desde que no estás aquí | Todo ha cambiado a peor", cantan en esta lluvia de referencias a los fenómenos climatológicos que nos han animado más de una mañana mientras escuchábamos la radio en el coche.

'Mañana clara' – Estopa

Dentro de su álbum Estopía, lanzado en marzo de 2025 con motivo del 25 aniversario de Estopa, encontramos el tema Mañana clara, una balada que pudimos escuchar por primera vez durante una gala de Navidad de 2024. Cargada de sensibilidad y con una letra que invita a la reflexión, la canción habla de nuevos comienzos y emociones contenidas.

El espíritu de Estopa sigue vivo pasen los años que pasen, esa mezcla de lo callejero y lo poético, esas voces rasgadas y unas melodías que son como un abrazo.

'Te confieso' – Depol

A finales de 2024 DePol lanzaba un nuevo single que confesamos que no hemos podido parar de escuchar. Te confieso es un tema con el que fácimente te vas a sentir identificado, pues habla de las expectativas que se generan en una relación, la necesidad de exprimir cada momento y los recuerdos que quedan en la memoria tras la marcha.

Te confieso se encuentra además dentro de su último disco No lo sé ni yo, que llevará al cantante de gira en 2026 con paradas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla.