Lo más esperado del 2026: Rosalía, La Oreja de Van Gogh, The Weekend, Bad Bunny y más

El 2026 promete ser un año emocionante para la música, con el regreso de algunos de los artistas más influyentes de nuestra era en conciertos, discos y festivales. Recopilamos todo lo que debes saber para estar preparado y no perderte nada.

El 2026 no ha hecho más que empezar, pero los nervios por escuchar a nuestros artistas favoritos con nueva música y actuaciones en sus conciertos y festivales, está a flor de piel.

Un montón de artistas nos han ido poniendo la miel en los labios durante meses y artistas como Rosalía, Leire Martínez, Bad Bunny o La Oreja de Van Gogh nos entregarán este año toda su energía en directo, pero también están preparando nueva música que promete cautivar a sus fans.

A continuación, te contamos los artistas que van a arrasar este año 2026 para que no te pierdas nada.

Rosalía y su 'LUX TOUR'

Tras el éxito de su disco LUX, Rosalía anunció que en 2026 recorrería el mundo con una nueva gira para la cual volaron las entradas en apenas minutos. La cantante de La Perla consiguió tocar la tecla perfecta para revolucionar el panorama musical con sus canciones, convirtiéndose una vez más en una de las cantantes más escuchadas en plataformas y despertando la fiebre por volver a verla en concierto.

La catalana comenzará su gira en Francia el 16 de marzo, llegando recorrer un total de 17 países, entre los que también se encuentra España. Concretamente, Rosalía pasará por Madrid los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril y en Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh: sus giras y nueva música

Algo que muy pocos nos esperábamos en 2025 fue el inicio en solitario de la carrera de Leire Martínez, quien ha arrasado con su tema Mi nombre, en el cual lanzaba algunas indirectas a La Oreja de Van Gogh. Este gran éxito se encontrará dentro de su próximo disco, Historias de aquella niña, el cual verá la luz el 20 de febrero de 2026. Pero la vasca no ha querido quedarse aquí, sino que anuncióuna gira que contará con 24 paradas por España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Por otro lado, el final del año llegó con otra noticia inesperada, y es que La Oreja de Van Gogh regresaba con Amaia Montero como vocalista. La banda quiso coronar además su vuelta con una nueva canción titulada Todos estamos bailando la misma canción, cargada de espiritualidad y reflexión. Además, la banda ya había anunciado quesaldrían de gira este 2026 por toda España desde mayo y hasta diciembre.

Bad Bunny viene a España con su casita

Después del gran éxito de su residencia en Puerto Rico, Bad Bunny continuará con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en 2026 con la que pasará por España con hasta 12 conciertos. El tour, que coge el nombre de su último álbum, contará con canciones como Nuevayol, Debí tirar más fotos y Baile inolvidable. El puertorriqueño pasará por España el 30 y 31 de mayo y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

The Weekend y su esperada gira

Entre la lista de artistas internacionales, tenemos aThe Weekend, quien no solo se ha contentado con lanzar su disco Hurry Uo Tomorrow a principios de 2025 o su reciente hit São Paulo, sino que ha tiene programada una gira mundial para 2026 bajo el nombre After Hours Til Dawn. Además, el artista de Dancing In The Flames pasará por España con dos shows en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, concretamente los días 28 y 29 de agosto. Su regreso a nuestro país ocurre justo tres años después de sus últimos conciertos en Madrid y Barcelona.

Los reyes de los festivales

Pero no todo este año serán conciertos en solitario y nueva música, sino que contaremos con muchísimos festivales en 2026 para disfrutar de la música en directo desde el comienzo de la primavera hasta el final del verano. En ellos, podremos ver a artistas nacionales como Nil Moliner, La La Love You, Dani Fernández, Amaia o Leiva; pero también internacionales comoFlorenece and The Machine, The Cure o Robbie Williams.