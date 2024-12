Las novedades musicales con Roger Freedom: Lucas Curotto, Bombai, Chiara Oliver y más

Novedades, novedades, novedades... En Europa FM nos encantan los clásicos del siglo XXI, pero también nos apasionan las Novedades musicales que en el futuro también pueden convertirse en grandes éxitos.

España es la protagonista en nuestra selección de estrenos. Los extriunfitos Chiara Oliver y Lucas Curotto continúan con su fulgurante carrera tras el reality musical, mientras Bombai y Coti crean su propia colaboración con Verano del 19,sin olvidar a los Hermanos Martínez con Vals.

La nota internacional la trae el DJ Purple Disco Machine con su nuevo sencillo Get Up 24, donde nos invita a levantarnos de la silla y ponernos a bailar al ritmo de electrónica.

Lucas Curotto - Mis ganas locas

"Espero que la disfruten tanto como yo desde el momento en que nació", decía el artista uruguayo, emocionado por este nuevo trabajo. El joven, que hace poco más de un año trabajaba en la obra y no tenía papeles, ha visto su sueño de ser cantante cumplido gracias a su paso por Operación Triunfo. Su primer álbum se cocina a fuego lento y ya tiene conciertos cerrados para los primeros meses de 2025.

'Bucle' - Chiara Oliver

Tras su paso por Operación Triunfo 2023, Chiara Oliver estrenó su primer EP bajo el título La libreta rosa, y ahora la artista reformula su propio concepto con un nuevo trabajo denominado La última página. Como adelanto, la menorquina trae la canción Bucle para ir abriéndole el apetito a sus fans antes del lanzamiento de su nuevo EP el 31 de enero.

'Verano del 19' - Bombai y Coti

El grupo Bombai y el cantante Coti unen fuerzas para rendir homenaje a las personas especiales que han pasado por sus vidas en Verano del 19. Y lo hacen al ritmo de puro pop rock latino y a través de una letra compuesta con la nostalgia por bandera.

'Get Up 24' - Purple Disco Machine

El DJ alemán Purple Disco Machine, alias TITO, hace arder la música electrónica con su nuevo sencillo Get Up 24 después de estrenar una colaboración con el músico The Magician, All My Life.

'Vals' - Hermanos Martínez

Los tres hermanos Álvaro, Borja y Jaime Martínez, cuya pasión por la música se remonta a los años en los que sus padres escuchaban The Beatles, traen una nueva canción que también funciona como el tercer sencillo de su carrera: Vals.

