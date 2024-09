Las novedades musicales con Roger Freedom: Morat, Lola Índigo, Veintiuno y muchos más

Llegamos al ecuador de septiembre con las pilas cargadas para seguir disfrutando de la mejor música. Después de un verano donde los festivales han arrasado, tanto dentro como fuera de nuestro país, Roger Freedom nos trae un viernes más las novedades musicales para empezar con ganas el fin de semana.

Morat recarga las pilas con su nuevo tema Por si no te vuelvo a ver, perfecta para el fin de semana. Por su parte, el grupo Veintiuno se une a Enol para traernos Acantilado, una preciosa canción de amor.

Y Lola Índigo vuelve después del verano bien fuerte con su nuevo single, Pesadillas, con el que abre apetito para su próximo álbum.

'Por si no te vuelvo a ver' - Morat

Los chicos de Morat se despiden oficialmente del verano en Por si no te vuelvo a ver, una canción que desprende buen rollo y diversión por todos los lados. El mensaje del tema es vivir el presente y no centrarse en lo sucedido en el pasado, ya que no sabemos cuando cambiarán las cosas y es mejor haber aprovechado el tiempo al máximo.

Se trata de un adelanto del próximo disco de la banda y sus fans ya han podido escucharlo en directo en su gira. En los meses siguientes, actuarán en países latinoamericanos como Costa Rica, Honduras, Guatemala, México o Chile.

'Bad Dreams' - Teddy Swims

Teddy Swims regresa con Bad Dreams, una balada soul de desamor que habla sobre la angustia que se siente después de perder a una pareja. La enigmática voz del cantautor encaja perfectamente con la emotividad de la canción y es capaz de transmitir esa sensación de tener el corazón roto.

'Acantilado' - Veintiuno feat Enol

Veintiuno termina el verano lanzando una colaboración junto a Enol, el popular artista asturiano que trabajó con Marmi en Santorini o con Marlon para Y qué bonito. El grupo liderado por Diego Arroyo se une a él en Acantilado, un bonito single de amor entre dos personas que se aman, pero saben que su relación saldrá mal.

'Miénteme, dime que crees que todo va a salir bien, aunque en el fondo estés temblando por dentro tú también. Por una última vez. Tú y yo estamos en un acantilado, y seguimos bailando, ambos temblando casi a punto de caer', dice una parte de la canción.

'La Torre Picasso' - Arde Bogotá

Arde Bogotá compartió con sus seguidores hace pocos días un curioso post en redes que decía 8:04, lo que supuso que sus fans empezaran a sacar teorías. La respuesta no tardó en llegar: el estreno de su tema Torre Picasso. En sus redes, subieron una portada que simula una carta del tarot con una torre.

"La carta de La Torre representa el caos y la destrucción de lo que ya no sirve. Un proceso que, aunque a veces cause dolor, permite que lo nuevo pueda florecer", escribió la banda en Instagram.

'Pesadillas' - Lola Índigo

Lola Índigo presentó el single Pesadillas durante su concierto en el Arenal Sound en agosto y desde entonces mantuvo a sus fans en vilo por la estética tenebrosa y oscura que presenta. De hecho, la promoción ha sido de lo más interesante porque compartió en YouTube lo que aparentaba ser una actuación. Pero no. A los 20 segundos, la grabación del concierto se corta de golpe y aparece una imagen terrorífica acompañada por un estruendoso grito.

Y todavía hay más. Lola Índigo compartió poco después lo que ella misma denominó el "verso secreto" del sencillo, ya que se trata de una parte que no se había escuchado todavía. ¡Ya la tenemos entera a nuestra disposición!