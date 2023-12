Las novedades musicales con Roger Freedom: Rigoberta Bandini, Julieta Venegas, Bad Gyal, Pignoise y más

Cenas de amigos, comidas de empresa, reuniones familiares, reencuentros... Las celebraciones de este mes se acumulan y necesitan una buena banda sonora. Por eso mismo, las novedades musicales vuelven a Europa FM una semana más para traerte las mejores recomendaciones.

Roger Freedom conoce de primera mano cuáles son las canciones que protagonizan la semana. Un nuevo adelanto del disco con el que Pignoise celebra sus 20 años en la música, la vuelta de Bebe, el estreno de Bad Gyal tras el esperadísimo anuncio de su álbum La Joia... ¡Abre bien los oídos!

Qué más da - Rigoberta Bandini y Julieta Venegas

Un himno femenino y feminista que desmitifica el dolor por la ruptura. Rigoberta Bandini y Julieta Venegas colaboran por primera vez en un tema que une pop, sonidos urbanos, electrónica y la música litúrgica.

Bebe - Que canten los niños

La cantante de Valencia reversiona la conocida canción de José Luis Perales de 1986, un himno sobre la paz y una llamada a la concordia y la solidaridad entre pueblos. Un mensaje musical lleno de simbolismo que llega justo a las puertas de la Navidad.

Por verte - Pignoise y Despistaos

Con una letra que habla del anhelo y la desesperación de querer ver a una persona, Por Verte es una canción de amor al más puro estilo Pignoise. Está compuesta y producida por Pignoise, mezclada y masterizada por Dani Alcover y forma parte de 'Pignoise, 20 aniversario', el disco con el que la banda celebra sus 20 años en la música rodeados de grandes amigos y compañeros de la industria. Ellos son Despistaos, Lala Love You, Andrés Calamaro, Taburete o Los Secretos.

John Legend - Don't Need Sleep

El emblemático cantante interpreta para la banda sonora de la película We Dare to Dream el tema Don't Need Sleep. Una canción de cine para conectar la historia de atletas refugiados de Irán, Siria, Sudán del Sur y Camerún que nadan, corren y luchan para encontrar oportunidades y seguridad en países anfitriones de todo el mundo.

Bad Gyal - Give Me

Tras concluir su exitosa gira por Latinoamérica culminando con dos conciertos sold out en Argentina, Bad Gyal, enciende el panorama musical con su nuevo lanzamiento, Give Me. Este sencillo ya se ha convertido en un himno anticipado en cada paso de su gira, desde México, Perú y Chile hasta su verano por España, donde la artista ha dejado a sus seguidores deseando más. Una sensación urbana que el próximo mes de enero lanzará su deseadísimo álbum debut, La Joia.

