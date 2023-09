Las novedades musicales con Uri Farré: Nicki Minaj, Lola Indigo, Marc Seguí, Maneskin y muchos más

Estrenamos mes y estrenamos también nueva música.

Septiembre llega cargado de novedades musicales y grandes planes para nuestros artistas favoritos. Nicki Minaj calienta motores de cara al lanzamiento del disco Pink Friday 2, que llega cinco años después de su último disco; Maneskin estrena canción y también gira; y Marc Seguí y Pablo Alborán se unen por primera vez en una colaboración.

Son algunos de los lanzamientos más destacados de la semana, que Uri Farré trae este viernes a Europa FM.

Nicki Minaj - Last Time I Saw You

Last Time I Saw You es el nuevo trabajo de Nicki Minaj, con el que la rapera abre boca de cara al lanzamiento de Pink Friday 2, su quinto álbum de estudio que verá la luz el 17 de noviembre.

La rapera vuelve tras cinco años sin publicar ningún disco y lo hace con la secuela de su primer trabajo, Pink Friday, con el que debutó en 2010.

Lola Índigo y Dellafuente - Mala Suerte

Lola Índigovuelve a sus orígenes con Mala Suerte en la que colabora con el rapero Dellafuente por primera vez. Los dos artistas granadinos se unen en esta canción en la que Mimi recupera sus raíces para hablar del rencuentro con un amor tormentoso del pasado que hoy es imposible de recuperar. El tiempo no cura las heridas de un amor que no se supo cuidar.

Marc Seguí y Pablo Alborán - Mariposas

No hay secretos en Mariposas, la nueva canción de Marc Seguí y Pablo Alborán. La recién estrenada balada del mallorquín "habla de esas mariposas que sientes cuando conoces a alguien, de ese momento cuando empiezas a ilusionarte y comienzas a ver y sentir mariposas", decía el mallorquín al hablar de este viaje emocional que divide en tres partes.

"Hay tres estribillos y entre ellos hay diferencias musicales que el público notará", apuntaba el artista, que despistó a sus fans antes de este lanzamiento al crear un juego para pedirles que le ayudasen a escribir la última estrofa de Mariposas. Muchos se animaron y, entre ellos, estaba el malagueño.

Maneskin - Honey! (Are you coming?)

Maneskin vuelve a la carga con un nuevo y vibrante sencillo. Honey (Are You Coming?) llega tras el éxito de su álbum RUSH! (enero de 2023) y lo hace con su energía habitual y con la también habitual voz rasgada de Damiano David.

El lanzamiento da el pistoletazo de salida de su gira mundial, que arranca el 3 de septiembre en Hanover, Alemania.

David Bisbal - Tengo el corazón roto

David Bisbal habla de desamor en Tengo roto el corazón, que recoge una llamativa fusión de sonidos urbanos donde la danza y el canto se diluyen en una puesta en escena innovadora y envolvente.

El almeriense logra mantener en todo momento un ritmo elevado y una letra ardiente, en la que se ve reflejado el dolor tras un ruptura complicada. Su nueva canción muestra esos ingredientes mágicos que caracterizan el nuevo proyecto del almeriense, del que ya ha compartido en redes su tracklist completo.

