Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Álvaro de Luna, Ed Sheeran, Nicki Nicole y muchos más

Ed Sheeran prepara el lanzamiento Subtract, su nuevo disco que llega el próximo 5 de mayo, y este viernes presenta Boat, el nuevo single que forma parte de la lista de Xavi Alfaro con las novedades musicales más destacadas de la semana.

Álvaro de Luna y Pablo López también están de estreno y suman a esta selección musical sus nuevos temas. Lo mismo hacen los dúos formados por Kim Petras y Nicki Minaj y Nicki Nicole y Rels B.

Dale a play y recibe el fin de semana escuchando los estrenos más destacados del viernes.

Álvaro de Luna - La Jugada

Álvaro de Luna vuelve un mes después de lanzar Todo contigo con La jugada, el cuarto adelanto de su nuevo trabajo que Laura Escanes define como una de sus favoritas.

La canción forma parte de UNO, un disco muy cañero hecho para que la gente disfrute en directo. El cantante lo define como un proyecto fresco y variado que va más allá del amor y refleja momentos de ansiedad en los que uno mismo se convierte en su peor enemigo. Es un disco cargado de honestidad.

Ed Sheeran - Boat

Ed Sheeran ya cuenta los días para el lanzamiento de Subtract, su nuevo disco que presentó en un evento exclusivo ante un reducido grupo de fans en Madrid y en el que estuvo una oyente de Europa FM. Interpretó seis canciones del álbum, incluida Boat. Es una canción muy especial para el intérprete, ya que es la primera que escribió y terminó de este nuevo trabajo.

"Es donde empezó todo y es una buena manera de comenzar el álbum", apuntó en sus redes sociales al compartir parte del videoclip.

Pablo López - El abrazo más grande de todos los tiempos

Después de cuatro sin sacar música, Pablo López vuelve con una canción llena de emoción. Es El abrazo más grande de todos los tiempos, que el cantante malagueño brindará a sus fans en su nueva gira que arrana este viernes 21 de abril en México.

Kim Petras y Nicki Minaj - Alone

Alone llega como uno de los grandes temazos de la temporada. Kim Petras se ha unido a Nicki Minaj para lanzar este tema que samplea el ya clásico Better Off Alone del dúo holandés Europop Alice Deejay.

La canción fue lanzada en julio de 1999 y llegó a alcanzar el puesto número 2 de la lista de éxitos de Reino Unido. Permaneció siete semanas entre los 10 primeros puestos.

Nicki Nicole y Rels B - Qué le pasa conmigo?

Si por separado arrasan, juntos no puede ser diferente. Nicki Nicole y Rels B han unido sus fuerzas para lanzar Qué le pasa conmigo?, una canción cuyo lanzamiento sorprendió a los fans de ambos artistas.

La argentina y el balear anunciaron su propuesta musical solo unos días antes de su presentación y, desde que está disponible en plataformas, no deja de sumar reproducciones.