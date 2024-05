Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Billie Eilish, María Becerra, Bebe Rexha y más

Como un terremoto han llegado las novedades musicales a Europa FM un viernes más. Un sismo provocado por los ritmos latinos del dúo de hermanos Mau y Ricky, que tienen nuevo single entre manos, o las influencias urbanas de una de las nuevas reinas del género, María Becerra, que se une al sonido dosmilero.

Todo esto sin olvidar que después de tres años de espera, el nuevo disco de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, ya es una realidad. Sin singles ni videoclips previos, la ganadora de dos Premios Oscar solo desveló el misterio de sus nuevas canciones a su paso por el Coachella y hace unos días una listening partyen Brooklyn. ¡Adelante porque hay mucho más!

Pol Granch - Tiritirar

Pol Granch vuelve a fascinar a su público con su nuevo single, Tirititar, que llega justo antes de dar el salto a Latinoamérica con un concierto en Buenos Aires y otro en Ciudad de México. Hace solo unos días colgaba el cartel de entradas agotadas en La Sala del WiZink Center con un show que muestra que el artista está más enfocado que nunca en su faceta musical, más aún después de la gran acogida de sus singles Tiroteao o Cuando salto me duele.

Mau y Ricky - Canción 2

Con su nuevo disco a punto de salir a la luz, los hermanos venezolanos Mau y Ricky lanzan un nuevo adelanto de lo que será Hotel Caracas, Canción 2. Siguiendo la línea de los éxitos que han tenido como compositores para artistas tan gigantes como Karol G, Ricky Martin,Anitta o Maluma, su impacto como dúo cada vez es más fuerte en la música latina.

Bebe Rexha - Chase It

Casi un año después de la traumática ruptura con su exnovio, Bebe Rexha ha renacido de sus cenizas para poner a todo el mundo a bailar al ritmo de Chase It. Un single que llega después de versionar el mítico How Deep is Your Love con el Dj y productor Alok.

Billie Eilish - Lunch

Una canción explícita y terriblemente honesta en la que Billie Eilish habla sobre su sexualidad y narra una historia lésbica. "Podría comerme a esa chica para almorzar / Sí, ella baila en mi lengua / Sabe a que podría ser la elegida / Y nunca tengo suficiente, podría comprarle muchísimas cosas… / Es un capricho, no un enamoramiento". Se trata del single principal del tercer álbum de estudio de la doblemente oscarizada artista, que no ha mostrado ningún adelanto de Hit Me Hard and Soft hasta el mismo día del lanzamiento. Una estrategia al más puro estilo Beyoncé.

María Becerra - Imán

Un nuevo sencillo de aires pop para una musa de la música latina. María Becerra vuelve al ruedo con un hit dosmilero que dista mucho de sus últimos trabajos, Primer Aviso, Piscina y Corazón Vacío.

