Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Camilo, Vicco, Camila Cabello y más

Mezclas electrónicas con Jonas Blue y Galantis, pop nostálgico con Vicco, cumbia y sonidos rancheros de la mano de Camilo... No falta de nada, las novedades de Europa FM traen un poco de todo.

Xavi Alfaro te cuenta el regreso por todo lo alto de Blas Cantó, más centrado que nunca en una nueva era, o lo que ya se puede escuchar del próximo disco de Camila Cabello, que protagoniza su regreso a la música con un nuevo look rubio que lució hace unos días en la MET Gala.

Camilo - Misión Imposible

En vez de sacar un álbum al completo, parece que Camilo ha seguido una nueva estrategia con sus lanzamientos.

El artista ha troceado un disco en varios EP y Tres es, valga la redundancia, la tercera entrega. En él se encuentran Misión Imposible, Hombre de Hojalata y Amor de Extranjeros, un trío musical que ha creado en El Taller Creativo, el espacio seguro donde el colombiano se reúne con su equipo para ver nacer nuevos temas.

"Qué hermoso ver que esto lo pudimos hacer en familia, en el taller creativo, mientras comíamos rico, nos abrazábamos, nos reíamos. Que viva la creatividad y la exploración. Gracias Tribu por acompañarme en cada uno de mis pasos", dice sobre este tema, en el que plantea la posibilidad de que pueda aparecer otro hombre que conquiste a su mujer.

Jonas Blue, Galantis & Zoe Wees - Mountains

Un trío de artistas unidos por la electrónica para crear un incontestable éxito. La carrera de Jonas Blue ha sido asombrosa. Con más de 130 discos de platino en todo el mundo, ha acumulado un ejército de éxitos reconocibles al instante, como Fast Car, Perfect Strangers, Mama y Polaroid, su colaboración con Liam Payne. Junto a Galantis y Zoe Wees da un nuevo paso y se asegura sonar en las fiestas y sets más importantes del verano.

Blas Cantó - Tú nunca me has querido

El artista murciano cura las heridas de un desamor en una balada llena de energía y pasión con la que abre una nueva etapa tras su disco El Príncipe. El tema incluye tintes de música regional mexicana, algo que ya hemos visto en otras canciones como Lo Intenté.

Con Tú Nunca Me Has Querido el artista hace un nuevo cambio de rumbo en el que muestra su lado más personal e íntimo. Blas Cantó asegura que el single es "mucho más que una canción de amor", donde desvela su "propio yo, sin miedos". A su paso por Cuerpos especiales este viernes aseguraba que no volvería a Eurovisión, pero le deseaba lo mejor a Nebulossa en su viaje con Zorra.

Vicco - Volver a nacer

Desde su paso por Benidorm, la vida de Vicco ha dado un giro de 180º. Todo este viaje se refleja en su álbum debut Noctalgia, con el que recurre al simbolismo de la noche para representar una etapa importante en su vida. Esto se refleja con claridad en Volver a Nacer, uno de los mejores temas del álbum, el último single del mismo, que cuenta con un videoclip dirigido por Albert Marcos que refleja las vicisitudes emocionales a las que se enfrentó Vicco en su proceso de superación personal.

Camila Cabello - He Knows (feat Lil NasX)

Camila Cabello está de regreso. Un nuevo sonido y una nueva imagen que llegan después de un tiempo de parón debido al cansancio y "el aburrimiento después de 11 años en la industria".

C,XOXO, su nuevo álbum, verá la luz el próximo 28 de junio y ya hay dos adelantos sobre la mesa. Dos colaboraciones con raperos de renombre que la colocan en una nueva ola de tendencias musicales. El primer sencillo fue I Luv It con Playboi Carti y ahora llega He Knows junto al magnético Lil Nas. Su aparición estelar en Coachella junto a Lana del Rey no hizo más que demostrar que una nueva Camila ha llegado para arrasar con todo.

