Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Sebastián Yatra, Ozuna, Saiko, David Guetta y muchos más

El verano se despide cargado de novedades musicales. Con el otoño a la vuelta de la esquina, los artistas se han apresurado a hacernos bailar con el lanzamiento de sus últimos temas.

Ritmos calientes, ritmos más urbanos y ritmos más ibicencos se incluyen en la selección que Xavi Alfaro ha preparado este viernes en Europa FM. ¡Dale a play y déjate llevar un fin de semana de música!

J Balvin, Usher y DJ Khaled - Dientes

Dientes es el primer single del nuevo álbum de [[LINK:TAG|||tag|||5f5383b6a03f7f12cee1df97|||J Balvin]]: Sonríe, estás en cámara. La nueva canción, que sirve como adelanto del espíritu del álbum, es una colaboración con el DJ Khaled que incluye un sample de la canción Yeah de Usher.

Sebastián Yatra - Energía Bacana

Sebastián Yatra se convierte en director en Energía Bacana, su nuevo tema en el que colabora con Georgina Rodríguez. La española es la protagonista del videoclip en el que participa también el tenista Carlos Alcaraz.

Ozuna Ft Saiko - Te Mentí

Te Mentí es un regalo para los fans de la música urbana de parte de tres grandes exponentes del género: el puertorriqueño Ozuna, el español Saiko y el destacado productor y compositor colombiano Ovy On The Drums.

El trío musical presenta una historia de desamor que viene acompañada de un videoclip filmado en Madrid y dirigido por Fernando Lugo, responsable de conocidos trabajos de artistas como Bad Bunny, Jennifer Lopez o Maluma.

Zara Larsson x David Guetta - On My Love

Zara Larssonse reencuentra con el productor David Guetta en On My Love, un single que sigue la estela de su exitoso Can't Tame Her y pone fin a un verano de gira por todo el mundo.

Los dos artistas, que trabajaron juntos por primera vez en This One's For You, para la Eurocopa de 2016, presentan una canción ibicenca llena de melancolía sueca con un videoclip que recorre una dirección inesperada: es una crónica del día soleado y de los after-hours de Zara y su hermana Hanna.

"On My Love trata de las relaciones que tienes en tu vida y que significan tanto para ti que lo darías todo por ellas. Ya sea una relación platónica, con un miembro de la familia, un amante, una amistad o lo que sea, todos necesitamos a alguien que te aporte pura alegría, porque de eso va la vida".

Nathy Peluso y Tiago PZK - Ella tiene

Nathy Peluso vuelve a sus raíces con Ella Tiene, una bachata en la que colabora con el rapero y cantante argentino Tiago PZK. Juntos despiden el verano con una canción que desprende el habitual estilo inclasificable de la cantante, compositora y performer.

Su videoclip inspira nuevos movimientos de baile, en los que Nathy Peluso se mueve mientras su pareja experimenta el dolor por un amor perdido.

Ella Tiene toma el relevo de Salvaje, su anterior single, descrito por Peluso como “música para tu culo” y de su empoderador himno Tonta. Su nuevo tema completa así un trío de temas que destacan por su frescura y por la confianza y habilidades de Nathy para cruzar géneros.

Todas las novedades del viernes 15 de septiembre